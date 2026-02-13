Uno Santa Fe | Colón | Colón

Matías Vidoz sobre el respaldo del hincha de Colón: "La gente siempre responde"

Matías Vidoz, vicepresidente segundo de Colón, destacó el crecimiento sostenido de socios, el orden institucional y la respuesta masiva del hincha.

13 de febrero 2026 · 10:31hs
En la antesala del debut ante Deportivo Madryn por la nueva temporada de la Primera Nacional, el vicepresidente segundo de Colón, Matías Vidoz, dialogó con Radio Gol (M 96.7) y dejó una definición que resume el presente rojinegro: “Estamos agradecidos”.

Lejos de hablar de sorpresa por la masiva respuesta del hincha, el dirigente eligió otro término. “Sorprendidos no. El que es dirigente de Colón primero fue hincha, y el que es hincha sabe lo que el club genera. Sí estamos impactados por la respuesta de la gente. Y, sobre todo, agradecidos”, expresó.

Colón, un club que volvió a movilizarse

Vidoz destacó que el acompañamiento no se dio únicamente en la semana previa al estreno, sino que viene creciendo desde diciembre. “No es que explotó ahora. Hace un mes que el movimiento es constante. Desde que arrancó enero fue tremendo”, explicó.

En números concretos, detalló que el padrón pasó rápidamente de 23 mil a 27 mil socios, con la proyección de alcanzar los 28 mil si todos regularizan su situación. Además, confirmó que ya hay más de 8.200 abonos fijos vendidos para la temporada.

“Cuando la gente ve que hay gestión, que las cosas se acomodan y se hacen como se deben hacer, responde y acompaña. Siempre fue así en Colón”, remarcó.

Gestión horizontal y equipo de trabajo

Consultado sobre el estilo de conducción, Vidoz recordó una frase del presidente José Alonso antes de asumir: “Quiero una conducción más horizontal que vertical”. Según el vicepresidente, esa premisa se está cumpliendo.

“Hemos tenido mucha libertad de trabajo. Se armó un equipo confiable. Secretarios, vocales, mucha gente que quizás no se ve, pero que está trabajando. Hoy somos al menos 50 personas empujando para el mismo lado”, señaló.

Brigadier López hinchas Colón.jpg

En su caso puntual, explicó que su tarea se centra en la comunicación, el marketing y el área comercial. “Primero hubo que ordenar el sponsoreo. Se hizo un acuerdo importante que nos acercó a muchas empresas. Mañana la gente se va a sorprender con la camiseta nueva y sponsors de primer nivel”, anticipó.

También destacó los cambios en redes sociales, prensa y señalética del estadio, además de mejoras edilicias: “El estadio está precioso. La gente que vaya temprano no lo va a poder creer”.

Un Brigadier listo para el estreno

Pensando en el partido ante el conjunto chubutense, Vidoz confirmó que las puertas del Estadio Brigadier General Estanislao López se abrirán dos horas antes y que todos los accesos estarán habilitados.

“Ya coordinamos con la policía para que haya más controles y evitar demoras. Le pedimos a la gente que vaya con tiempo, que chequee su cuota o abono. Siempre en Santa Fe vamos sobre la hora, pero ojalá podamos cambiar esa costumbre”, comentó.

Ideas nuevas y proyección

Durante la charla también surgió el vínculo con el influencer santafesino conocido como “Spreen”, de enorme alcance en redes sociales. Vidoz reconoció que lo sorprendió su predisposición: “Tiene millones de seguidores. Se quiere sentar, saber qué necesitamos. Hay que aprovecharlo y hacer cosas nuevas”.

En cuanto a posibles eventos musicales en el estadio, fue cauto, tras las versiones de una actuación en la previa del partido de Cacho Deicas: “Si se puede garantizar que no se deteriore el campo de juego, estamos preparados para analizarlo. Pero todo tiene que estar bien organizado”.

A horas del debut, el mensaje final volvió al mismo punto: gratitud y responsabilidad. “No son tiempos fáciles, pero la gente acompañó incluso cuando no había nada para ver. Eso no se olvida. Ahora nos toca estar a la altura”, cerró.

Colón se prepara para volver a escena. Y, según su vicepresidente, lo hace con gestión, orden y una palabra que se repite puertas adentro: agradecimiento.

