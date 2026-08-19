Platense visita a Coquimbo Unido por el pase a los cuartos de final de la Libertadores

Platense igualó 1-1 en la ida disputada en Vicente López y buscará este miércoles avanzar a una instancia histórica en la Copa Libertadores.

Platense afrontará este miércoles un partido histórico cuando visite a Coquimbo Unido de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Martín Palermo buscará hacer valer su experiencia en una temporada inolvidable y conseguir el boleto a los cuartos de final del máximo certamen continental.

El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El árbitro será el peruano Roberto Pérez , mientras que su compatriota Michael Espinoza estará a cargo del VAR. El partido podrá verse por Fox Sports y Disney+ Premium .

Todo abierto después de la ida

La serie llega igualada luego del 1-1 registrado en Vicente López. Platense había conseguido ponerse en ventaja por intermedio de Luciano Giménez y tuvo una inmejorable oportunidad para ampliar la diferencia, pero Guido Mainero falló un penal.

Cuando parecía que el conjunto argentino se quedaba con una victoria importante, Coquimbo Unido encontró el empate en el cuarto minuto de descuento. Guido Vadalá marcó el 1-1 a los 94 minutos y dejó la eliminatoria completamente abierta para la definición en Chile.

Platense quiere seguir haciendo historia

Platense atraviesa un momento inédito en su historia internacional. El conjunto de Vicente López disputa por primera vez una competencia continental y ya logró superar una fase de grupos muy exigente.

El equipo dirigido por Palermo terminó segundo en su grupo con una destacada actuación, por detrás de Corinthians de Brasil y por encima de Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay.

La clasificación a la Libertadores llegó como consecuencia del inolvidable título conseguido en el Torneo Apertura del año pasado, que le permitió al Calamar acceder por primera vez al principal torneo de clubes de Sudamérica.

Coquimbo también busca dar el golpe

El conjunto chileno llega a esta instancia después de quedarse con el primer puesto de la Zona B, con 10 puntos. En esa fase terminó por encima de Deportes Tolima de Colombia, Nacional de Uruguay y Universitario de Perú.

Con la igualdad de la ida, la serie se resolverá en suelo chileno. Platense buscará sostener el sueño y meterse entre los ocho mejores de América, mientras que Coquimbo Unido intentará aprovechar la localía para quedarse con una clasificación que también sería histórica.

Probables formaciones de Coquimbo Unido vs Platense

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Juan Cornejo, Manuel Fernández, Joshua Arancibia, Francisco Salinas; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Luis Riveros, Pablo Rodríguez, Cristian Zavala; Lucas Pratto. DT: Hernán Caputto.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Franco Zapiola, Bautista Merlini, Guido Mainero; Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.

Hora: 19.

Árbitro: Roberto Pérez (Per)

VAR: Michael Espinoza (Per)

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso

TV: Fox Sports y Disney+ Premium