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Tigre va por la remontada ante City Torque para meterse en cuartos

Tigre perdió 1-0 en Victoria y necesita revertir la serie este miércoles en el estadio Centenario para avanzar en la Copa Sudamericana.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2026 · 09:01hs
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Tigre va por la remontada ante City Torque para meterse en cuartos

Tigre afrontará este miércoles una parada decisiva ante Montevideo City Torque, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Matador cayó 1-0 en el encuentro de ida disputado en Victoria y deberá ganar en Uruguay para mantener vivo el sueño continental.

El partido comenzará a las 21.30, en el estadio Centenario de Montevideo, y será transmitido por DSports. Tigre necesita imponerse por un gol para llevar la definición a los penales, mientras que una victoria por dos o más tantos le permitirá avanzar directamente a los cuartos de final.

Tigre está obligado a ganar

El equipo dirigido por Diego Dabove no pudo aprovechar la localía en el primer capítulo de la serie. City Torque se impuso 1-0 en el estadio José Dellagiovanna gracias al gol de Franco Pizzichillo, quien marcó a los siete minutos del segundo tiempo.

Para llegar a la revancha, Tigre viene de empatar sin goles frente a Aldosivi en Mar del Plata. El punto le permitió ubicarse en el octavo puesto de la Zona B del Torneo Clausura, con ocho unidades.

El Matador buscará ahora trasladar a la competencia internacional el buen rendimiento que le permitió mantenerse en la pelea del certamen argentino y dar vuelta una serie que quedó cuesta arriba.

Montevideo City Torque llega con confianza

Montevideo City Torque también llega con una victoria en su último compromiso. El conjunto uruguayo derrotó como visitante por 1-0 a Juventud de Las Piedras, con un gol de Gonzalo Montes en el inicio del Torneo Clausura de su país.

El triunfo le permitió comenzar con el pie derecho y ubicarse octavo, con tres puntos.

El ganador de esta llave se enfrentará en los cuartos de final con Cienciano de Perú, que viene de protagonizar una contundente clasificación ante Botafogo al imponerse por un global de 6-1.

Tigre sabe que no tiene margen de error: deberá ganar en el Centenario para seguir con vida en la Copa Sudamericana.

Probables formaciones de Montevideo City Torque vs Tigre

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher; Ezequiel Busquets, Pablo Siles, Diogo Guzmán, Facundo Silvera, Esteban Obregón, Franco Pizzichillo; Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Hora: 21:30 (hora argentina).

Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU).

VAR: Gabriel González (ECU).

Estadio: Centenario (Uruguay).

TV: D Sports.

Tigre City Torque Sudamericana
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