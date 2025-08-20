Las Leoncitas son de oro: le ganaron a Estados Unidos en Asunción

El seleccionado femenino junior de hockey (Las Leoncitas) se quedó con la medalla de oro de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al vencer en la final a Estados Unidos

Las Leoncitas se quedaron con la gloria en Asunción tras vencer a Estados Unidos.

Con dos goles de Lourdes Pisthon y uno de Lara Casas, el seleccionado femenino junior de hockey sobre césped, Las Leoncitas, también se llevó la medalla de oro de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al vencer en la final a Estados Unidos por 3 a 0, y terminar invictas, en partido que se jugó en el Centro Nacional de Hockey, ubicado dentro del Centro Olímpico Paraguayo.

En su camino al oro, y al igual que los varones, el seleccionado albiceleste había superado con claridad a sus tres rivales de la fase clasificatoria, por el Grupo A: 3-0 a Uruguay, 6-0 a Canadá y 12-0 a Paraguay. Y en semifinales se impuso a Chile por 4 a 1. Ante las trasandinas, fue con 3 goles de Milagros Alastra y 1 de la abanderada Juana Castellaro.

Ante Uruguay, los goles fueron concretados por Sol Guinet, Pilar Pishton y Delfina Persoglia, mientras que frente a Canadá lo hicieron Milagros Alastra x3, Pilar Pishton x2 y Sol Guinet. En la goleada ante Paraguay marcaron Lara Casas x3, Lourdes Pishton x2, Juana Castellaro, Victoria Falasco, María Di Santo, Bárbara Raposo, Sol Olalla, Sol Guignet y Máxima Duportal.

Cabe destacar que Juana Castellaro, abanderada en la ceremonia de Apertura de Asunción 2025, y Lara Casas fueron Olímpicas en París 2024.

En el cierre de la jornada de martes, Argentina, gracias a esta medalla, se consolida en el quinto puesto del medallero, con 16 oros, 26 platas y 17 bronces, despegándose de Chile, que tiene 14, 9 y 15.

El plantel campeón, conducido técnicamente Juan Martín López, estuvo integrado por Juana Castellaro, Victoria Falasco, Carolina Lardies, María Di Santo, Lara Casas, Lourdes Pisthon, Bárbara Raposo, Sol Olalla, Catalina Stamati, Sol Guignet, Delfina Mussari, Pilar Pisthon, Delfina Persoglia, Marcedes Ártola, Máxima Duportal y Milagros Alastra.