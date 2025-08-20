Uno Santa Fe | Ovación | Leoncitas

Las Leoncitas son de oro: le ganaron a Estados Unidos en Asunción

El seleccionado femenino junior de hockey (Las Leoncitas) se quedó con la medalla de oro de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al vencer en la final a Estados Unidos

20 de agosto 2025 · 08:50hs
Las Leoncitas se quedaron con la gloria en Asunción tras vencer a Estados Unidos.

Con dos goles de Lourdes Pisthon y uno de Lara Casas, el seleccionado femenino junior de hockey sobre césped, Las Leoncitas, también se llevó la medalla de oro de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al vencer en la final a Estados Unidos por 3 a 0, y terminar invictas, en partido que se jugó en el Centro Nacional de Hockey, ubicado dentro del Centro Olímpico Paraguayo.

El camino al oro de las Leoncitas

En su camino al oro, y al igual que los varones, el seleccionado albiceleste había superado con claridad a sus tres rivales de la fase clasificatoria, por el Grupo A: 3-0 a Uruguay, 6-0 a Canadá y 12-0 a Paraguay. Y en semifinales se impuso a Chile por 4 a 1. Ante las trasandinas, fue con 3 goles de Milagros Alastra y 1 de la abanderada Juana Castellaro.

Ante Uruguay, los goles fueron concretados por Sol Guinet, Pilar Pishton y Delfina Persoglia, mientras que frente a Canadá lo hicieron Milagros Alastra x3, Pilar Pishton x2 y Sol Guinet. En la goleada ante Paraguay marcaron Lara Casas x3, Lourdes Pishton x2, Juana Castellaro, Victoria Falasco, María Di Santo, Bárbara Raposo, Sol Olalla, Sol Guignet y Máxima Duportal.

Cabe destacar que Juana Castellaro, abanderada en la ceremonia de Apertura de Asunción 2025, y Lara Casas fueron Olímpicas en París 2024.

En el cierre de la jornada de martes, Argentina, gracias a esta medalla, se consolida en el quinto puesto del medallero, con 16 oros, 26 platas y 17 bronces, despegándose de Chile, que tiene 14, 9 y 15.

El plantel campeón, conducido técnicamente Juan Martín López, estuvo integrado por Juana Castellaro, Victoria Falasco, Carolina Lardies, María Di Santo, Lara Casas, Lourdes Pisthon, Bárbara Raposo, Sol Olalla, Catalina Stamati, Sol Guignet, Delfina Mussari, Pilar Pisthon, Delfina Persoglia, Marcedes Ártola, Máxima Duportal y Milagros Alastra.

Se informó el pago a las autoridades comiciales de las Elecciones Provinciales del 29 de junio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: Nadie me llamó del sanatorio

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Se informó el pago a las autoridades comiciales de las Elecciones Provinciales del 29 de junio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: Nadie me llamó del sanatorio

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

