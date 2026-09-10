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Horacio Zeballos y Guido Andreozzi quedaron eliminados en dobles del US Open

Los argentinos jugaron los cuartos de final de dobles masculino, cada uno con su dupla, y no pudieron superar la instancia para avanzar a las semifinales.

10 de septiembre 2026 · 06:56hs
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Horacio Zeballos y Guido Andreozzi quedaron eliminados en dobles del US Open

Los argentinos Horacio Zeballos y Guido Andreozzi perdieron en los cuartos de final en dobles masculinos del US Open.

El primero de ellos quedó eliminado junto al español Marcel Granollers, tras un 6-4, 6-4 ante Joe Salisbury y Rajeev Ram. Por su parte, Andreozzi, que hizo dupla con el francés Manuel Guinard, enfrentó a Harri Heliövaara y Henry Patten y cayó por 7-6, 6-7 y 2-6.

Granollers y Zeballos, sueño frustrado en el US Open

La eliminación de Granollers y Zeballos significó que ya no tendrán chances de revalidar el título. El argentino y el español habían conquistado el US Open de 2025, además del Roland Garros de 2025 y 2026. Los sueños en grande para la dupla quedaron truncados ante la supremacía del británico y del estadounidense.

El fuerte para Salisbury y Ram fue, sin dudas, el saque. Ganaron el 76% de los puntos con el primer saque. Además, lograron tres breaks, mostrando solidez y entereza ante la dupla compuesta por el marplatense y el catalán. El partido duró apenas 1 hora y 27 minutos.

En cuanto a Andreozzi y Guinard, disputaron un partido muy parejo, al menos hasta el quiebre de tendencia en el segundo set. El argentino y el francés comenzaron ganando el tie-break por 9-7.

Precisamente el segundo set también se definió por tie-break. En esa ocasión, Andreozzi y Guinard cayeron por 7-3 y todo se definía en el tercer set. Allí, la energía inicial se diluyó y nunca pudieron meterse en el partido, cayendo por un contundente 6-2.

Zeballos Andreozzi US Open
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