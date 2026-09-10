Se puso en marcha la fecha 4 del Clausura Lautaro Fagioli

En el comienzo del cuarto capítulo del Clausura de Primera A, Sanjustino derrotó a Gimnasia y Esgrima en Ciudadela, y Ciclón Racing se trajo un empate desde la costa santafesina

Sanjustino se llevó un gran triunfo de Ciudadela en el inicio de la cuarta fecha del Clausura liguista.

Tuvo su bautismo la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli de la máxima división de la Liga Santafesina de Fútbol, con dos compromisos, en el cual se registró el triunfo del Matador sobre el Pistolero en Ciudadela, y la igualdad entre Ciclón Norte con Ciclón Racing en Cayastá . Este jueves habrá continuidad con la visita del campeón del Apertura, Colón de San Justo a Cosmos FCC, mientras que el viernes están previstos tres encuentros, uno en Candioti, en el predio Nery Pumpido y en Santo Tomé.

En el estadio Ricardo Yossen de la localidad de Cayastá, Ciclón Norte y Ciclón Racing empataron 1 a 1 bajo el arbitraje de Ignacio Castellano. La apertura del marcador la consiguió Juan Vazquez para el elenco de la costa santafesina, mientras que para el lagunero de barrio Guadalupe, la igualdad la consiguió Lautaro Obregón. El elenco que dirige Carlos García ahora cambiará el chip para jugar el próximo domingo 13 frente a Juventud de Esperanza por la tercera fecha de la Zona 2 del Regional Amateur. Por el certamen liguista su próximo destino será en el campo de deportes 8 de Enero cuando reciba a La Salle Jobson por la quinta fecha.

En Ciudadela, con el referato de Carlos Córdoba, Sanjustino se llevó un triunfo más que importante ante Gimnasia y Esgrima de Ciudadela por 2 a 0. El Matador le ganó con dos goles de Nehemías González al Pistolero. En un primer tiempo complejo, Sanjustino fue oportunista apenas comenzado el complemento, y luego con experiencia y paciencia se fue haciendo dueño del partido.

Para los dirigidos por Marcelo Molina,, los próximos partidos a disputar serán por el Torneo Regional y en el Coloso, el domingo a las 16 ante San Lorenzo de Esperanza y el gran clásico a disputarse el jueves de la próxima semana, mientras que por el certamen liguista, recibirá en el Coloso del Oeste a Unión.

Gimnasia y Esgrima: Mauricio Salvagiot, Damián Vázquez, Valentín Paiva, Santiago Bedini, Juan Fleitas, Máximo Traverso, Santino Espeleta, Luciano Olmedo, Alan Chamorro, Juan Freyre y Gonzalo Ibarra. DT: Diego Rodríguez. Suplentes: Mateo Vázquez, Santiago Vanni, Tomás Alfonso, Thiago Zulián, Máximo Racca, Ignacio Paez, y Agustín Vázquez.

Sanjustino: Franco Capello, Pablo Barbero, Santiago Peralta, Alejo Macellari, Sebastián Epes, Lautaro Oggier, Nehemías González, Matías Ayala Vera, Facundo Curuchet, Leandro Zabala y Maximiliano Truchet. DT: Marcelo Molina. Suplentes: Cristian Reginelli, Tomás Perales, Pablo Ayala, Diego Babon, Matías Benegas y Mauro Camuzzi.

En un primer tiempo deslucido, en el complemento Gimnasia y Esgrima fue superado por el Matador y terminó cayendo por dos goles de diferencia.

Posiciones y próximos partidos

Las posiciones en la Zona B quedaron del siguiente modo: Sanjustino 10, Unión 9, La Salle Jobson 6, Náutico El Quillá 5, La Perla y Gimnasia y Esgrima 4, Academia Cabrera y Deportivo Santa Rosa 3, Ciclón Racing 2, Nacional y Ciclón Norte de Cayastá . En la Zona A se encuentran de esta manera: Colón de San Justo 7, Juventud Unida 6, Ateneo Inmaculada y Nobleza 5; Newell´s, Cosmos, Colón y Universidad 4; Las Flores II 1 y Sportivo Guadalupe 0.

En la presente jornada de jueves 10, a partir de las 21, en el predio Nery Pumpido, Cosmos recibirá a Colón de San Justo con el arbitraje de Maximiliano Manduca y la asistencia de Mariano Serafini e Ignacio Nadur. En la jornada del viernes 11, a las 21, Juventud Unida de Candioti recibirá a Sportivo Guadalupe ya que el domingo 13 es la 26° fiesta provincial del Fideo, y Unión a La Perla del Oeste en el predio Nery Pumpido, mientras que a las 21.30, en el estadio Mauricio Martínez, Independiente será anfitrión de Newell´s.

La programación se completará el sábado 12 con los siguientes cotejos: el clásico entre Ateneo Inmaculada con La Salle Jobson en la autopista, Colón con Nobleza, Universidad con Las Flores II, El Quillá con Deportivo Santa Rosa y Academia Cabera con Nacional.