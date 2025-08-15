Las Panteritas no pudieron con Brasil en cuartos de final del Mundial U21

Las juveniles argentinas cayeron frente a Brasil en sets corridos y ahora jugarán por el puesto del 5° al 8° lugar en el Mundial de Indonesia.

Por los cuartos de final del Mundial U21, Argentina perdió frente a Brasil por 3 a 0, con parciales de 25-19, 25-18 y 25-14. De esta manera, jugarán este sábado en las definiciones de puesto del 5° al 8° contra el perdedor de Italia-China.

En los dos primeros parciales, por momentos el desarrollo fue parejo, pero Brasil ajustó su juego en ataque y bloqueo, y además sacó provecho de algunos errores rivales para resolver con tranquilidad ambos sets por 25-19 y 25-18, respectivamente.

En el tercero ya no hubo paridad, Brasil logró importantes diferentes desde el inicio y resolvió el triunfo en sets corridos. Ahora espera por el perdedor de China vs Italia en la definición de puestos del 5° al 8°.

El seleccionado U21 de Pablo Ambrosini hizo historia en Indonesia ya que Argentina volvió a estar en cuartos de final después de 24 años ya que la última vez que sucedió fue en el séptimo puesto del Mundial 2001 en República Dominicana.

Las Panteritas están haciendo un torneo brillante y perfecto ya que ganaron todos los partidos (Canadá 3-0, a Puerto Rico 3-0, a Serbia 3-1, a Vietnam 3-1, al local Indonesia 3-0 y a República Checa 3-0) y aunque lamentablemente no pudo superar a Brasil y se quedó sin chances de podio.

Argentina: Detzel (2), Bednarek (10), Garibaldi (5), Cabrera (3), Aguilar (8), Margaria (6), De La Fuente (L). Ingresaron: Martínez Casas (2), Chiappero, Routaboul, Franco (3).

Argentina cayó ante México en Paraguay

Las Panteras U23 jugaron la semifinal frente a México y cayeron por 3-0, con parciales de 25-20, 25-12 y 25-16. Victoria Matich y Keila Llanos fueron las máximas anotadoras nacionales con 8 puntos cada una.

Desde un inicio, el equipo mexicano se mostró más agresivo en todas las acciones, principalmente en bloqueo y ataque. Argentina peleó hasta la última pelota, sin embargo, México fue superior y se llevó el pase a la final.

Las chicas jugarán por la medalla de bronca el viernes 15 de agosto, a las 13hs, frente a República Dominicana. Argentina: Giardini (3), Llanos (8), Ossvald (5), Otamendi (4), Gartenbank (5), Matich (8), Caballero (L). Ingresaron: Aruga (-), Tomasa (1), Nosach (0), Espeche (0).