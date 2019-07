Las Panteritas no pudieron con Rusia

La Selección Argentina Sub 20 Femenina disputará del 9° al 16° puesto del Campeonato Mundial de la categoría en México. En el Grupo C el equipo nacional no pudo conseguir victorias a pesar de mostrar gran nivel. En el último juego Rusia se quedó con el partido en sets corridos con parciales de 21-25, 16-25 .

Argentina se mantendrá en la ciudad de León disputando la mejor ubicación fuera de la pelea por el título. El equipo de Guillermo Cáceres se había quedado sin chances de pelear por podio luego de la jornada de este sábado.

Argentina mantedrá la sede de León en la pelea del 9° al 16° para enfrentar en el Grupo H a Cuba, República Dominicana y Perú.

Argentina: Mayer 1, Corzo 8, Farriol 6, Almeyda 1, Ligorria 10, Salinas 6 Líbero: Castri DT: Cáceres Entraron: Delucchi 9, Meinardi 1, Ayub, Cugno.

Es importante destacar que Argentina había arrancado con derrota ante Turquía 3 a 2 con parciales de 25-23, 17-25, 21-25, 25-21, 7-15, y luego, cayó ante Serbia 3 a 2 con registros de 25-13, 25-19, 22-25, 12-25. 13-15.