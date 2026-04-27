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Argentina es que el tendrá más técnicos en el Mundial 2026

Aademás de Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, habrá otros cinco técnicos criollos dirigiendo en el Mundial que viene

27 de abril 2026 · 18:06hs
Argentina es que el tendrá más técnicos en el Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá otra particularidad especial. Para hablar de la calidad técnica del fútbol argentino, basta una muestra: además de Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina que defenderá el título obtenido en Qatar 2022, habrá otros cinco técnicos de nuestro país dirigiendo combinados nacionales.

Argentina estará representada por nada menos que 6 entrenadores, siendo la más numerosa. Lionel Scaloni (Argentina), Marcelo Bielsa (Uruguay), Sebastián Beccacece (Ecuador), Néstor Lorenzo (Colombia), Mauricio Pochettino (Estados Unidos), y Gustavo Alfaro (Paraguay).

Primero Argentina, segunda Francia, en cantidad de técnicos mundialistas

Luego de nuestro país, con 6 entrenadores en la competencia de la FIFA, segunda aparece, con cinco, Francia (Didier Deschamps, de Les Bleus, Rudi García, de Bélgica y Sébastien Desabre, de Congo, Sébastien Migné, de Haití, y Emerson Faé, de Costa de Marfil).

Triple empate en el tercer puesto

Con tres entrenadores está España, con tres entrenadores: Luis de la Fuente, entrenador del propio seleccionado ibérico; Julen Lopetegui, de Catar, y Robert Martínez, de Portugal).

También Italia: Carlo Ancelotti (Brasil), Fabio Cannavaro (Uzbekistán), y Vincenzo Montella (Turquía).

Y finalmente Alemania (Thomas Tuchel, de Inglaterra, Ralf Rangnick, de Austria y Julian Nagelsmann, de Alemania).

Más atrás, con dos, aparecen Inglaterra: Darren Bazeley (Nueva Zelanda), y Graham Potter (Suecia); y Australia: Tony Popovic (Australia) y Graham Arnold (Irak).

La lista de equipo clasificados al Mundial 2026

Por Concacaf:

México, Estados Unidos, Canadá (Anfitriones)

Panamá, Haití, Curazao (Ganadores de grupo)

UEFA (Europa)

Clasificados directos: Alemania, Suiza, Escocia, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Austria, Noruega, Bélgica, Inglaterra, Croacia.

Vía Repechaje: Bosnia y Herzegovina, República Checa, Turquía, Suecia.

Conmebol (Sudamérica)

Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay (Clasificados directos según las eliminatorias)

AFC (Asia)

Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Catar, Arabia Saudita

Repechaje Intercontinental: Irak (Clasificado tras vencer a Bolivia)

CAF (África)

Egipto, Senegal, Sudáfrica, Cabo Verde, Marruecos, Costa de Marfil, Argelia, Túnez, Ghana, República Democrática del Congo (Clasificado vía repechaje intercontinental tras vencer a Jamaica)

OFC (Oceanía)

Nueva Zelanda (Ganador de las eliminatorias)

Argentina Mundial
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