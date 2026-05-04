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Arsenal y Atlético de Madrid, a todo o nada por un lugar en la final de la Champions

Arsenal de Inglaterra recibirá este martes, desdelas 16, a Atlético de Madrid de España, a todo o nada por un lugar en la final de la Champions League

4 de mayo 2026 · 15:52hs
Arsenal y Atlético de Madrid, a todo o nada por un lugar en la final de la Champions

Arsenal de Inglaterra recibirá este martes a Atlético de Madrid de España, en un encuentro que será a todo o nada por un lugar en la final de la Champions League. Este partido, que está programado para las 16, se llevará a cabo en el Emirates Stadium de Londres y se podrá ver a través de Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium.

Arsenal y Atlético de Madrid juegan la vuelta de la semifinal

El árbitro será el alemán Daniel Siebert, mientras que en el VAR estará su compatriota Bastian Dankert. El Arsenal llega a este encuentro con un leve favoritismo para avanzar a la final, ya que consiguió un muy valioso empate 1-1 en la ida como visitante y tendrá la oportunidad de cerrar la serie como local y frente a sus hinchas.

En su camino hasta las semifinales, el equipo londinense terminó como líder en la primera fase con 24 puntos, mientras que en los octavos de final se impuso sobre el Bayer Leverkusen de Alemania con un global de 3-1 y en los cuartos de final le alcanzó con un discreto 1-0 ante el Sporting Lisboa de Portugal para meterse entre los cuatro mejores de la competición.

Atlético de Madrid, por su parte, tuvo un camino mucho más complicado para alcanzar sus primeras semifinales en la Champions League desde el 2017.

En la primera fase terminó decimocuarto, por lo que debió disputar los playoffs, donde eliminaría al Brujas de Bélgica. Ya en los octavos de final se impusieron por 7-5 frente al Tottenham de Inglaterra, mientras que en los cuartos de final protagonizaron una impresionante serie para derrotar al Barcelona con un global de 4-3.

El Atlético cuenta con una gran presencia argentina, ya que su director técnico es Diego Simeone y además tiene al arquero Juan Musso, al lateral derecho Nahuel Molina y a los delanteros Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Nicolás González.

El otro finalista de la Champions League se definirá este miércoles, cuando el Bayern Múnich de Alemania reciba a partir de las 16 al Paris Saint-Germain de Francia.

El inolvidable encuentro de ida terminó 5-4 a favor de los franceses, por lo que los fanáticos del fútbol esperan otro espectáculo de goles en Alemania.

Arsenal Atlético de Madrid Champions League
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