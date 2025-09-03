Las Panteritas U17 arrancaron con la última preparación de cara al Sudamericano u17, que se disputará en Lima, Perú, del 15 al 21 de septiembre. Este torneo, otorga plazas al Mundial de la categoría en 2026.
Las Panteritas, con varias santafesinas para el Sudamericano U17
Las Panteritas ya tienen la lista definidas para el Sudamericano U17, que se desarrollaerá en Lima, del 15 al 21 de septiembre.
Por Ovación
Del 4 al 8 de septiembre, tendrán sus últimos entrenamientos en el CeNARD. Luego, viajarán a Perú, donde realizarán una gira amistosa previa al inicio de la competencia, del 8 al 14.
Lista Selección U17 – Sudamericano 2025
María Agustina Pérez – Metropolitana
Catalina Castelli – Santafesina
Sofía Emilia Baldo – Santafesina
Catalina Borrero Müller – Enterriana
Jazmín Pertile – Chaqueña
Antonela Juncos – Cordobesa
Martina Boldt – Santafesina
Paulina Pasero – Santafesina
Dolores Godoy Pastore – Metropolitana
Lucía Diamantina Biglia Oronel Fay – Cordobesa
Lucía Novello – Cordobesa
Paula Dianda Bolletini – Santafesina
Angelina Druetta – Santafesina
Agostina Victoria Benítez – Formoseña
STAFF
Luciano Verasio – Entrenador
Federico Bonvissuto – Asistente
Julián Welschen – Estadista
Cecilia Scarinci – Kinesióloga
Jorge Torres – Presidente de delegación