Las Panteritas, con varias santafesinas para el Sudamericano U17

Las Panteritas ya tienen la lista definidas para el Sudamericano U17, que se desarrollaerá en Lima, del 15 al 21 de septiembre.

3 de septiembre 2025 · 18:20hs
Las Panteritas U17 arrancaron con la última preparación de cara al Sudamericano u17, que se disputará en Lima, Perú, del 15 al 21 de septiembre. Este torneo, otorga plazas al Mundial de la categoría en 2026.

Del 4 al 8 de septiembre, tendrán sus últimos entrenamientos en el CeNARD. Luego, viajarán a Perú, donde realizarán una gira amistosa previa al inicio de la competencia, del 8 al 14.

Lista Selección U17 – Sudamericano 2025

María Agustina Pérez – Metropolitana

Catalina Castelli – Santafesina

Sofía Emilia Baldo – Santafesina

Catalina Borrero Müller – Enterriana

Jazmín Pertile – Chaqueña

Antonela Juncos – Cordobesa

Martina Boldt – Santafesina

Paulina Pasero – Santafesina

Dolores Godoy Pastore – Metropolitana

Lucía Diamantina Biglia Oronel Fay – Cordobesa

Lucía Novello – Cordobesa

Paula Dianda Bolletini – Santafesina

Angelina Druetta – Santafesina

Agostina Victoria Benítez – Formoseña

STAFF

Luciano Verasio – Entrenador

Federico Bonvissuto – Asistente

Julián Welschen – Estadista

Cecilia Scarinci – Kinesióloga

Jorge Torres – Presidente de delegación

