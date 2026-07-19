Las piezas que le faltan a Madelón para armar el Unión que quiere para el Clausura

Se viene el cierre del libro de pases y en Unión hay puestos todavía por cubrir para el DT Leonardo Madelón. El repaso de quiénes llegaron

Con el debut en el Clausura cada vez más cerca, en Unión saben que todavía hay trabajo por hacer. El próximo 21 de julio cerrará el libro de pases de la Liga Profesional y la dirigencia afronta una semana clave para intentar darle a Leonardo Madelón las últimas herramientas para afrontar el segundo semestre.

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Si bien el Tatengue contará con un plazo extra hasta el 2 de septiembre para incorporar dos futbolistas como consecuencia de las transferencias al exterior de Mateo Del Blanco y Rafael Profini, la intención es que la mayor parte del plantel quede definida antes del estreno frente a Platense, previsto para el viernes próximo.

Unión tiene un margen más para incorporar por transferir dos jugadores al exterior.

Hasta aquí, Unión ya sumó nombres de peso. Mauro Luna Diale volvió al club, mientras que Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira y Eric Ramírez se incorporaron para reforzar distintas líneas. A ellos se les agregaría en las próximas horas el lateral derecho Juan de Dios Pintado, cuya llegada está prácticamente encaminada.

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Sin embargo, Madelón entiende que todavía existen sectores del plantel que necesitan mayor competencia o alternativas. Uno de ellos es el lateral izquierdo. Hoy, Lucas Ayala aparece un paso adelante de Bruno Pittón en la consideración del entrenador, aunque la dirigencia continúa evaluando la posibilidad de sumar otro futbolista para ese sector, con el objetivo de elevar la competencia interna.

Prensa Unión

Otro escenario que podría modificar la planificación depende de Agustín Colazo. Si finalmente se concreta su salida, la prioridad pasará a ser la incorporación de otro delantero, aunque tampoco se descarta la búsqueda de un volante que amplíe las variantes en la mitad de la cancha.

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Al mismo tiempo, el club trabaja para resolver las situaciones contractuales de Augusto Solari y Franco Fragapane, con quienes se intenta alcanzar un acuerdo para rescindir sus vínculos. En paralelo, también surgió la posibilidad de sumar un arquero suplente, un puesto que comenzó a analizarse en las últimas horas como una opción para completar el plantel.

Lo concreto es que, aunque Unión ya avanzó en buena parte del armado, Madelón todavía espera algunas piezas para terminar de moldear el equipo que imagina para el Clausura. No son muchas las incorporaciones pendientes, pero sí podrían resultar determinantes para darle mayor equilibrio y profundidad a un plantel que busca llegar de la mejor manera al estreno frente a Platense.