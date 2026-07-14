Unión tiene al caer a otro refuerzo por pedido de Leonardo Madelón

Unión avanzó en las negociaciones y tiene prácticamente acordada la llegada de un jugador que quería el DT Leonardo Madelón

Pese a las dificultades que impiden oficializar incorporaciones, Unión continúa moviéndose en el mercado de pases y tiene prácticamente asegurado un nuevo refuerzo. Se trata del lateral derecho uruguayo Juan de Dios Pintado y solo restan algunos detalles administrativos para que se concrete.

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Unión le cumple un pedido a Leonardo Madelón

El defensor se desvinculó de Nacional de Montevideo y Gimnasia y Esgrima La Plata, dueño del pase, lo cederá a préstamo al Tate para el segundo semestre. Su arribo no es casualidad. Pintado fue un pedido expreso de Leonardo Madelón, quien ya lo tuvo bajo sus órdenes durante su ciclo en el Lobo y conoce perfectamente las características.

Unión prepara el arribo de otra cara nueva.

La intención del entrenador es sumar una alternativa de jerarquía para el lateral derecho y generar una competencia directa con Lautaro Vargas. También puede se un eventual volante. La idea es que el uruguayo viaje a Santa Fe en los próximos días para completar los trámites correspondientes, someterse a la revisión médica y comenzar a trabajar junto al resto del plantel en la pretemporada. El objetivo es que pueda ponerse a disposición del cuerpo técnico lo antes posible y ganar ritmo futbolístico antes del comienzo del Torneo Clausura.

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Su situación es similar a la de Ignacio Malcorra, otro que Unión tiene encaminado para reforzar el plantel y que también aguarda la resolución de cuestiones administrativas para ser presentado oficialmente. Sin embargo, las inhibiciones continúan siendo un condicionante para el club. Mientras la dirigencia trabaja para levantar las restricciones impuestas, las oficializaciones de los nuevos futbolistas podrían demorarse más de lo deseado, aún cuando las negociaciones ya estén prácticamente cerradas.

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Más allá de ese obstáculo, en Unión mantienen el optimismo. Con Mauro Luna Diale ya incorporado, aunque todavía sin anuncio oficial, y la llegada de Pintado muy avanzada, Madelón comienza a ver cómo el plantel empieza a tomar la forma que imaginó para afrontar un semestre en el que el objetivo será volver a ser protagonista