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Fue victoria también de los alternativos de Unión en el amistoso ante Rosario Central

El Gigante de Arroyito fue escenario de dos amistosos de Unión ante Rosario Central, con sendos triunfos. Así formó el segundo equipo

Ovación

Por Ovación

15 de julio 2026 · 14:30hs
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Fue victoria también de los alternativos de Unión en el amistoso ante Rosario Central

Prensa Unión

Mientras los titulares se quedaron con un atractivo triunfo por 3-2, la segunda formación de Unión también dejó una buena imagen este miércoles en Rosario. En el segundo ensayo formal de la jornada frente a Rosario Central, el equipo alternativo se impuso por 1-0 con gol de Agustín Colazo.

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Más allá de los resultados, el entrenador Leonardo Madelón aprovechó la doble jornada para seguir sacando conclusiones de cara al inicio del Torneo Clausura. El foco principal estuvo puesto en darle rodaje a la mayor cantidad posible de futbolistas y evaluar variantes para afrontar un semestre que asoma cargado de competencia.

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El primer encuentro había quedado en manos de los habituales titulares, que vencieron 3-2 con una producción ofensiva convincente. Luego fue el turno de los suplentes, que también respondieron a la altura y lograron marcar diferencias gracias a la conquista de Colazo, suficiente para sellar el 1-0.

De esta manera, Unión completó una exigente prueba futbolística con dos victorias en condición de visitante, una señal alentadora para Madelón, que continúa ajustando detalles y observando el rendimiento individual de cada integrante del plantel antes del debut oficial en el Clausura.

La formación alternativa de Unión

Lucas Meuli; Nazareno Fazzi, Tomás Fagioli, Mateo Aimar y Bruno Pittón; Santiago Grella, Mateo Peresutti, Santino Vera, Brahian Cuello; Agustín Colazo y Valentín Cerrudo.

Unión Rosario Central Agustín Colazo
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