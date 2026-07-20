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Unión abrió la semana con una urgencia: destrabar las inhibiciones

A cuatro días del debut ante Platense, el Tatengue todavía mantiene dos inhibiciones activas en FIFA. La dirigencia confía en destrabarlas en las próximas horas con el dinero que ingresará por las ventas de Rafael Profini y Mateo Del Blanco.

20 de julio 2026 · 07:52hs
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Unión abrió la semana con una urgencia: destrabar las inhibiciones

UNO Santa Fe | José Busiemi.

Comenzó una semana decisiva para Unión. Mientras Leonardo Madelón ajusta los últimos detalles futbolísticos para el estreno en el Torneo Clausura, la dirigencia afronta una carrera contra el tiempo para resolver un problema que hoy condiciona al entrenador: las inhibiciones que pesan sobre el club en la FIFA y que impiden habilitar a los refuerzos.

LEER MÁS: Las piezas que le faltan a Madelón para armar el Unión que quiere para el Clausura

El Tatengue visitará a Platense el próximo viernes, desde las 21.15, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la primera fecha de la Zona A de la Liga Profesional. Sin embargo, a pocos días del compromiso, el panorama administrativo todavía no cambió.

Las inhibiciones siguen vigentes para Unión

Según los registros oficiales de FIFA, Unión continúa con dos inhibiciones activas.

La primera corresponde a la deuda de 90.000 dólares con el delantero ecuatoriano José Enrique Angulo, mientras que la segunda asciende a 500.000 dólares y está vinculada al compromiso asumido con Juventud Las Piedras por la compra del 80% del pase de Maizon Rodríguez.

Mientras esas sanciones permanezcan vigentes, el club no podrá inscribir futbolistas y, por consiguiente, Leonardo Madelón no tendrá disponibles a las incorporaciones para el debut.

En este escenario, hoy no podrían ser utilizados Ignacio Malcorra, Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Eric Ramírez y Juan De Dios Pintado, quien terminará de incorporarse al plantel en las próximas horas.

Los dólares que espera la dirigencia de Unión

Más allá de que la situación todavía no se modificó, en Unión reina el optimismo. La expectativa está puesta en el ingreso de dos importantes transferencias que le darán al club el respaldo económico necesario para cancelar las deudas.

En las próximas horas debería acreditarse el primer pago de la venta de Rafael Profini al Kharkiv de Ucrania, correspondiente a 600.000 dólares, la primera de las tres cuotas acordadas en la operación.

A ese monto se sumará el dinero por la transferencia de Mateo Del Blanco al Racing de Estrasburgo. La operación ronda los 2.800.000 dólares, de los cuales a Unión le quedarían cerca de 2.200.000 dólares limpios.

Con esos ingresos, la dirigencia pretende cancelar las obligaciones pendientes, levantar las inhibiciones y dejar habilitados a todos los refuerzos para el inicio del campeonato.

Madelón espera una definición en Unión

En lo deportivo, el entrenador ya comenzó a perfilar el equipo que utilizará en Vicente López y varios de los futbolistas incorporados durante este mercado aparecen como piezas importantes dentro de la estructura titular.

LEER MÁS: Las dudas y certezas de Madelón para el estreno de Unión en el Clausura

Por eso, la resolución del conflicto administrativo se volvió prioritaria. Si Unión logra regularizar su situación antes del cierre de los plazos establecidos, Madelón podrá disponer de todas las caras nuevas para el debut. Caso contrario, el DT deberá afrontar el estreno frente a Platense con un plantel condicionado por una situación que, por ahora, se sigue definiendo fuera de la cancha.

Las próximas horas serán determinantes. Mientras el equipo trabaja pensando en el inicio del Clausura, la dirigencia juega su propio partido para que el viernes Unión pueda comenzar el torneo con todas sus incorporaciones habilitadas.

Unión FIFA inhibiciones
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