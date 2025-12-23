Las primeras palabras de Costantino como presidente de San Lorenzo

El nuevo mandatario del “Ciclón” fue electo con 35 votos en la Asamblea Extraordinaria llevada a cabo este lunes y dejó a Matías Lammens en segundo lugar.

El nuevo presidente de San Lorenzo, Sergio Costantino , quien ocupará el cargo hasta las elecciones anticipadas del 30 de mayo del 2026, aseguró que “asumió está responsabilidad para sacar el club adelante” luego de la acefalía declarada el pasado martes 16 de diciembre.

El mandatario reconocido dentro de San Lorenzo tras formar parte de la Comisión Directiva de Matías Lammens y Marcelo Tinelli, se refirió a sus obligaciones tras ser confirmado en el puesto.

“El club necesita una pacificación y dejar de lado los egos. Hay que afrontar las deudas internas, las inhibiciones y con el plantel”, comenzó el ex Secretario General del Ciclón durante el gobierno de Horacio Arreceygor. Y añadió: “Asumí está responsabilidad para sacar al club adelante”.

Se espera que este martes se lleve a cabo un conclave con los 20 miembros de la nueva dirigencia para determinar los cargos que ocuparán cada uno de ellos. “A partir de mañana vamos a hacer reuniones de Comisión Directiva para tomar medidas profundas y llamar a toda la oposición”, dijo Costantino.

Acompañado por Valeria Carta Moglieta como vicepresidenta, el mandamás transitorio del elenco azulgrana apuntó contra Marcelo Moretti, ex presidente del club. “Nosotros cumplimos el estatuto. Lo que decida la Justicia sobre la presentación de Moretti no tenemos conocimientos de trascendidos. No podemos seguir esperando o entrando en chicanas jurídicas que compliquen al club”, exclamó.

Cómo será el ciclo de Costantino en San Lorenzo

Costantino conducirá a San Lorenzo hasta el 30 de mayo del 2026, jornada en la que se llevarán a cabo las elecciones anticipadas con participación de los socios y que dará comienzo a un nuevo gobierno que ejercerá hasta diciembre del 2027.

"Tenemos un plan económico, pero hay que tener responsabilidad. Quiero dejar en claro que voy a convocar a oposición, ex presidentes, todos. Todos son necesarios para salir adelante", soltó el mandatario. Y continuó: "Hay que ordenar y saber a dónde queremos ir. El periodo es corto, pero la responsabilidad es la misma: hay que hacer las cosas bien".

Por último, Costantino se expidió en torno a lo deportivo y aseguró que “se juntará con (Damián) Ayude -entrenador del equipo- para armar la pretemporada” de cara a la próxima campaña. A su vez, analizarán los posibles refuerzos, pero para ello lo de Boedo deberán contar con varias salidas para recaudar dinero.