Las Yaguaretés inician una concentración para el Seven de Nairobi

Tras ascender a la segunda división del Circuito Mundial de Seven, Las Yaguaretés se preparan en Casa Puma para disputar una competencia en Kenia

5 de febrero 2026 · 09:35hs
Tras haber logrado hace unas semanas en Dubái el primer objetivo del año, que era obtener la plaza para las tres etapas del SVNS 2, Las Yaguaretés se reunirán del 5 al 7 de febrero en Casa Pumas, en una concentración de tres días que servirá de preparación para la primera cita de la segunda división del Circuito Mundial, que se desarrollará en Nairobi, Kenia, el 14 y 15 de febrero.

Las Yaguaretés y Sudáfrica, finalistas en el SVNS 3 de Dubái, fueron los dos seleccionados que consiguieron las plazas para disputar el SVNS 2, que estará compuesto de tres etapas: Nairobi (14 y 15 de febrero), Montevideo (21 y 22 de marzo) y San Pablo (28 y 29 de marzo). Los seis equipos participantes (Argentina, Sudáfrica, Brasil, China, España y Kenia) jugarán en cada etapa un formato de todos contra todos, sumando puntos en una tabla general.

Finalizadas las tres etapas, los primeros cuatro seleccionados clasificarán a las Finales del Circuito Mundial (SVNS World Championship), que enfrentará a los mejores 12 seleccionados a lo largo de tres torneos: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de marzo) y Bordeaux (5 al 7 de junio). En la rama femenina esperan Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón, Fiji y Gran Bretaña.

Facundo Salas, uno de los entrenadores de Las Yaguaretés, se refirió al encuentro del seleccionado en Casa Pumas: “En esta concentración vamos a seguir trabajando sobre nuestro sistema de juego, seguir afianzándonos y seguir mejorando en los ajustes que vamos haciendo continuamente, tanto en ataque como en defensa”.

A su vez, comentó sobre la actuación del equipo en el SVNS 3 de Dubái: “Hicimos nuestro balance del SVNS 3 y a partir de ahí ver qué cosas nuestras podemos mejorar para seguir avanzando y dar un paso adelante, tanto en ataque como en defensa, como en obtención del line y las salidas. Esta vez las salidas fueron muy productivas, agarramos muchas pelotas en la torre, y todo esto es producto del laburo y del esfuerzo de las chicas”.

Respecto al SVNS 2 y lo que viene, agregó: “Ahora se viene el SVNS 2, con rivales muy exigentes en donde nos van a hacer correr muchísimo más, nos van a hacer tomar decisiones mucho más rápido y tenemos que estar preparados para eso. Tanto buscamos este ascenso que tanto queríamos, así que ahora a seguir mejorando y poner el 110%, como decimos nosotros, de cara a lo que viene. Van a ser tres torneos muy exigentes en donde se juega todos contra todos, pero jugando con los mejores uno sigue mejorando y nuestras expectativas y sueños están intactos”.

El plantel de Las Yaguaretés es el que detalla a continuación: Virginia Brígido (Córdoba Athletic), Candela Delgado (Tucumán), Malena Díaz (Universitario de Córdoba), Cristal Escalante (Nordeste), Magalí Gervasio (La Plata RC), Sofía González (Casa de Padua), Francesca Iacaruso (Ciudad de Buenos Aires), Milagros Lecuona (Centro Naval), Azul Medina (Cardenales), Paula Pedro (La Salle), Antonella Reding (Echague de Paraná), Talía Rodich (Las Águilas de Nordeste) y María Taladrid (La Plata RC).

