Uno Santa Fe | Ovación | Copa Davis

Argentina confirmó el equipo para debutar en la Copa Davis 2026

Javier Frana definió los singlistas y la dupla de dobles para enfrentar a Corea del Sur en el inicio de la Copa Davis

5 de febrero 2026 · 12:11hs
El equipo argentino que debutará en la Copa Davis visitando a Corea del Sur.

El equipo argentino que debutará en la Copa Davis visitando a Corea del Sur.

La Selección argentina de tenis ya tiene definido su equipo para el estreno en la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis, serie que se disputará del 6 al 8 de febrero frente a Corea del Sur en el Gimnasio Gijang de Busan.

Frana definió el equipo para el debut en Copa Davis

El capitán albiceleste Javier Frana confirmó que Thiago Tirante y Marco Trungelliti serán los encargados de disputar los puntos de singles, mientras que el dobles quedará en manos de Guido Andreozzi y Federico Gómez, programado para la segunda jornada de competencia.

En relación con la preparación realizada en suelo asiático, Frana valoró el crecimiento del plantel durante los entrenamientos: “El crecimiento que han tenido con relación a los primeros días fue muy satisfactorio en todos”, expresó, y explicó que la baja de Andrés Molteni por problemas físicos obligó a redefinir la conformación del dobles sobre la marcha.

Sobre el rival, el capitán argentino señaló que el análisis se basa en enfrentar la mejor versión posible del equipo local. En ese sentido, recordó los antecedentes de Hyeon Chung y Soon Woo Kwon, quienes atravesaron lesiones y compromisos extradeportivos en el último tiempo, aunque advirtió que “nos basamos en que vamos a encontrar las mejores versiones que ellos han sabido tener”.

Del lado surcoreano, el capitán Jong-sam Chung destacó la motivación de su equipo y el impulso anímico tras los recientes resultados en el circuito Challenger, entre ellos el título individual de Kwon en Vietnam y los logros en dobles de Jisung Nam y Uisung Park: “Tenemos gran confianza en nuestro número uno y esperamos una serie muy competitiva”.

El sorteo que definirá el orden de los partidos se realizará este jueves a las 23:00 (hora argentina), ya viernes en Corea del Sur. La serie comenzará el viernes 6 de febrero desde las 23:00 de nuestro país y se extenderá hasta la madrugada del domingo 8, con transmisión en vivo de TyC Sports y DSports.

Copa Davis Argentina Javier Frana
Noticias relacionadas
huracan calento el clasico con san lorenzo con un mensaje que se hizo viral

Huracán calentó el clásico con San Lorenzo con un mensaje que se hizo viral

Boca está interesado en Edwuin Cetré.

Boca consultó por el delantero colombiano Edwuin Cetré

River fue habilitado para vender bebidas alcohólicas en el partido ante Tigre.

River será el primer club argentino en vender alcohol durante un partido

Lando Norris habló sobre el nuevo reglamento en la F1.

Lando Norris y su primera impresión del nuevo reglamento en la Fórmula 1

Lo último

Unión aseguró a Mateo Raschia: firmó su primer contrato profesional

Unión aseguró a Mateo Raschia: firmó su primer contrato profesional

Independiente dijo no a la primera oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco

Independiente dijo no a la primera oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco

Interna en Real Madrid: figuras enfrentadas y vestuario partido en plena crisis

Interna en Real Madrid: figuras enfrentadas y vestuario partido en plena crisis

Último Momento
Unión aseguró a Mateo Raschia: firmó su primer contrato profesional

Unión aseguró a Mateo Raschia: firmó su primer contrato profesional

Independiente dijo no a la primera oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco

Independiente dijo no a la primera oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco

Interna en Real Madrid: figuras enfrentadas y vestuario partido en plena crisis

Interna en Real Madrid: figuras enfrentadas y vestuario partido en plena crisis

¿Cómo se descuenta la factura de luz en Ingresos Brutos?

¿Cómo se descuenta la factura de luz en Ingresos Brutos?

Anmat prohíbe jabones, perfumes, productos para el pelo y un reparador de caries

Anmat prohíbe jabones, perfumes, productos para el pelo y un reparador de caries

Ovación
El plantel de Unión adelanta el viaje a Santiago del Estero

El plantel de Unión adelanta el viaje a Santiago del Estero

Se presentó el Torneo Copa Sol Naciente de fútbol

Se presentó el Torneo Copa Sol Naciente de fútbol

Se puso en marcha la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Se puso en marcha la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Regatas comenzó con todo su participación en la Liga Federal

Regatas comenzó con todo su participación en la Liga Federal

Se pone en marcha la cuarta fecha de la Liga Argentina Femenina

Se pone en marcha la cuarta fecha de la Liga Argentina Femenina

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco