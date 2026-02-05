Uno Santa Fe | Ovación | Torneo

Se presentó el Torneo Copa Sol Naciente de fútbol

A partir del 13 de febrero se disputará el Torneo Ciudad de Santa Fe, Copa Sol Naciente, organizado por el Club Nuevo Horizonte con la participación de otros seis elencos

5 de febrero 2026 · 09:25hs
Nuevo Horizonte presentó el torneo de verano que comenzará el 13 de febrero.

En un breve pero ameno y cordial acto, se llevó a cabo la presentación oficial del Torneo de Verano Ciudad de Santa Fe en el cual se disputará la Copa Sol Naciente. Una competencia más que interesante, que dará comienzo el viernes 13 de febrero en las instalaciones del Club Nuevo Horizonte, ubicado en el extremo norte de nuestra capital.

Con la presencia de todos los representantes de cada club que formará parte del certamen, quedó definido el programa de partidos que comenzará la semana que viene, y finalizará el sábado 7 de marzo próximo. Una hermosa idea de un torneo que ojalá sea el puntapié para seguirlo varios años más en una de las instituciones más pujantes de la región

"Agradecemos la visita de todos y en especial la del vicepresidente de la Liga Santafesina, Herbert Bassitta, y darle un marco semioficial a este evento. Un torneo que se ha ideado con el objetivo que todos puedan tener competencia y les sirva como preparación para el torneo liguista" afirmó el dirigente José Luis Benítez.

Del certamen participan las primeras divisiones y las reservas de Pucará, Nuevo Horizonte, Loyola, Defensores de Alto Verde, Los Canarios de barrio los Troncos y San Cristóbal de Ángel Gallardo. Las fechas de disputa son el 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de febrero, las semifinales están previstas para el 3 y 4 de marzo, y la finales 7 de marzo.

En cuanto a las zonas, la 1 quedó integrada por Pucará de barrio Transporte, Nuevo Horizonte y Loyola, mientras que la Zona 2, la conforman San Cristóbal de Ángel Gallardo, Los Canarios y Defensores de Alto Verde.

En la primera fecha, a disputarse el 13 de febrero, jugarán Pucará con Nuevo Horizonte, Defensores de Alto Verde con Los Canarios, y por el interzonal, lo harán San Cristóbal con Loyola. En la segunda jornada, Nuevo Horizonte se cruzará con Loyola, Los Canarios con San Cristóbal, y en el interzonal, lo harán Defensores de Alto Verde con Pucará. La tercera fecha jugarán Loyola con Pucará, San Cristóbal con Defensores de Alto Verde, y en el interzonal lo harán Nuevo Horizonte con Los Canarios.

