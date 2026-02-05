Uno Santa Fe | Unión | Unión

Las ausencias que tendrá Unión para el partido ante Central Córdoba

El plantel de Unión viaja este mediodía con destino a Santiago Del Estero y Leonardo Madelón no podrá contar con dos futbolistas

Ovación

Por Ovación

5 de febrero 2026 · 11:59hs
Augusto Solari aún no puede ser tenido en cuenta por el DT de Unión Leonardo Madelón.

Augusto Solari aún no puede ser tenido en cuenta por el DT de Unión Leonardo Madelón.

Unión visitará a Central Córdoba y previo al viaje a Santiago del Estero, el DT rojiblanco Leonardo Madelón tiene todo en claro, ya sea la formación titular, como así también, los jugadores que no podrá tener en cuenta.

Madelón no podrá contar con Solari y Menossi

Y en ese rubro se destacan dos futbolistas que no viajarán para enfrentar al Ferroviario. Aunque el motivo por el cual no serán de la partida es diferente.

Uno de ellos es Augusto Solari, quien no viene entrenando a la par de sus compañeros por una molestia muscular en el cuádriceps aunque nunca existió un parte médico, dado que el jugador aún no pudo ser tenido en cuenta por el entrenador.

Si bien se especulaba con que el volante estaría apto para integrar un lugar en el banco de relevos, la realidad indica que no viajará a Santiago del Estero y se presume con que pueda estar disponible para el choque con San Lorenzo.

LEER MÁS: Unión ganó gustó y goleó, pero Madelón mete mano en el equipo

En tanto que el otro futbolista que no estará a disposición es Lucas Menossi. El tercer y último refuerzo del Tate sumó minutos en el partido ante Sportivo Guadalupe que se jugó el martes.

De todos modos, la idea es no apurarlo y que pueda finalizar con el reacondicionamiento físico y futbolístico. Y es que el jugador no hizo la pretemporada con el plantel y se incorporó con la competencia iniciada.

Así las cosas, es muy factible que Menossi sea tenido en cuenta, al menos para ocupar un lugar en el banco de relevos, cuando por la 5ª fecha Unión reciba a San Lorenzo el viernes 13 de febrero.

Unión Central Córdoba Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
gremio avanza por leonel perez ¿se cae la venta de juan nardoni o se llevan dos volantes centrales?

Gremio avanza por Leonel Pérez ¿Se cae la venta de Juan Nardoni o se llevan dos volantes centrales?

union infla el pecho: leonardo madelon, el mejor dt de la 3ª fecha del apertura

Unión infla el pecho: Leonardo Madelón, el Mejor DT de la 3ª fecha del Apertura

la afa oficializo la sancion a valentin fascendini en union

La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

union se acomoda en la tabla tras la fecha 3 del torneo apertura

Unión se acomoda en la tabla tras la fecha 3 del Torneo Apertura

Lo último

Unión aseguró a Mateo Raschia: firmó su primer contrato profesional

Unión aseguró a Mateo Raschia: firmó su primer contrato profesional

Independiente dijo no a la primera oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco

Independiente dijo no a la primera oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco

Interna en Real Madrid: figuras enfrentadas y vestuario partido en plena crisis

Interna en Real Madrid: figuras enfrentadas y vestuario partido en plena crisis

Último Momento
Unión aseguró a Mateo Raschia: firmó su primer contrato profesional

Unión aseguró a Mateo Raschia: firmó su primer contrato profesional

Independiente dijo no a la primera oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco

Independiente dijo no a la primera oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco

Interna en Real Madrid: figuras enfrentadas y vestuario partido en plena crisis

Interna en Real Madrid: figuras enfrentadas y vestuario partido en plena crisis

¿Cómo se descuenta la factura de luz en Ingresos Brutos?

¿Cómo se descuenta la factura de luz en Ingresos Brutos?

Anmat prohíbe jabones, perfumes, productos para el pelo y un reparador de caries

Anmat prohíbe jabones, perfumes, productos para el pelo y un reparador de caries

Ovación
El plantel de Unión adelanta el viaje a Santiago del Estero

El plantel de Unión adelanta el viaje a Santiago del Estero

Se presentó el Torneo Copa Sol Naciente de fútbol

Se presentó el Torneo Copa Sol Naciente de fútbol

Se puso en marcha la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Se puso en marcha la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Regatas comenzó con todo su participación en la Liga Federal

Regatas comenzó con todo su participación en la Liga Federal

Se pone en marcha la cuarta fecha de la Liga Argentina Femenina

Se pone en marcha la cuarta fecha de la Liga Argentina Femenina

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco