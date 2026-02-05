Las ausencias que tendrá Unión para el partido ante Central Córdoba

El plantel de Unión viaja este mediodía con destino a Santiago Del Estero y Leonardo Madelón no podrá contar con dos futbolistas

Unión visitará a Central Córdoba y previo al viaje a Santiago del Estero, el DT rojiblanco Leonardo Madelón tiene todo en claro, ya sea la formación titular, como así también, los jugadores que no podrá tener en cuenta.

Y en ese rubro se destacan dos futbolistas que no viajarán para enfrentar al Ferroviario . Aunque el motivo por el cual no serán de la partida es diferente.

Uno de ellos es Augusto Solari, quien no viene entrenando a la par de sus compañeros por una molestia muscular en el cuádriceps aunque nunca existió un parte médico, dado que el jugador aún no pudo ser tenido en cuenta por el entrenador.

Si bien se especulaba con que el volante estaría apto para integrar un lugar en el banco de relevos, la realidad indica que no viajará a Santiago del Estero y se presume con que pueda estar disponible para el choque con San Lorenzo.

En tanto que el otro futbolista que no estará a disposición es Lucas Menossi. El tercer y último refuerzo del Tate sumó minutos en el partido ante Sportivo Guadalupe que se jugó el martes.

De todos modos, la idea es no apurarlo y que pueda finalizar con el reacondicionamiento físico y futbolístico. Y es que el jugador no hizo la pretemporada con el plantel y se incorporó con la competencia iniciada.

Así las cosas, es muy factible que Menossi sea tenido en cuenta, al menos para ocupar un lugar en el banco de relevos, cuando por la 5ª fecha Unión reciba a San Lorenzo el viernes 13 de febrero.