Se puso en marcha la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Con dos encuentros y el acto oficial, se concretó la primera jornada de la Copa Ciudad de Recreo, con los triunfos de Cosmos y Defensores

Organizado por el Concejo Municipal de Recreo, se inició la octava edición de la Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Masculino Sergio Espíndola, el cual cuenta con la participación de ocho clubes: Asto, Central Oeste, Cruz Roja, Cosmos, Deportivo Nobleza, Defensores de Recreo, Huracán y La Perla del Oeste. Cabe mencionar que la edición 2026 cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia y de la Municipalidad de Recreo.

En la jornada inicial, disputada en el Coloso del Oeste, se realizó el acto inaugural donde el cantautor recreíno Juanchi Brillada entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino, hubo las habituales palabras de bienvenida y se concretó el puntapié inicial.

Después, llegó el momento del primer partido, en el cual Defensores de Recreo se impuso por 4 a 2 a Huracán, y posteriormente, Cosmos FC se impuso en los penales Nobleza de Recreo tras haber terminados igualandos 2 a 2 en un cotejo muy parejo, entretenido y muy bien disputado en una noche muy calurosa en el norte del departamento La Capital.

En el choque entre la Vizcachera y Cosmos, habían empatado 2 a 2, con goles de Luis Klensi y Elías Candia para el local, mientras que para la visita anotaron Cristian Taborda y Brian Quani. En la definición por penales, para Cosmos marcaron Juan Recalde, Brian Quani, Agustín Bussi y Cristian Taborda.

Por el lado de Nobleza, los goles desde el tiro penal los marcaron Matías Mena e Ignacio Montenegro. Por su parte, Tomás Perujo de Cosmos le atajó el disparo de Daniel Alarcón, mientras que Raúl Lanche de Nobleza marró su disparo.

En el caso del cotejo que abrió el certamen, los goles para Defensores, que se impuso por 3 a 2, fueron concretados por Fabricio Salteño en dos oportunidades, y uno de Adrián Jordán, mientras que para Huracán los hicieron Leandro Escobar y Miguel Tacundo.

La segunda jornada se disputará el próximo viernes 6 de febrero, en cancha de La Perla del Oeste, en Recreo Sur. A las 20, jugarán Central Oeste con Asto, y a las 22, La Perla del Oeste con Cruz Roja. El viernes 20 de febrero, serán las semifinales en horario a confirmar, y el viernes 27, a las 20, el cruce por el tercer lugar, y a las 22, la gran final.

Las entradas generales tienen un valor de 4.000 pesos y lo recaudado se divide por partes iguales entre los clubes participantes de cada jornada. Sólo se venderán en puerta. Menores de 12 años y personas con discapacidad, presentando el CUD, no abonan ingreso. No se podrá ingresar conservadoras, bebidas alcohólicas ni pirotecnia audible. Habrá servicio de buffet. Se puede llevar sillones.

Los premios de esta edición serán kits deportivos para todos los clubes y para el primer puesto, se agregan 3 pelotas; 2 para el segundo puesto y 1 para el tercer lugar. Además, para el campeón y subcampeón se entregarán medallas, gentileza de la Liga Santafesina de Fútbol.

El representante de la comunidad del Hospital Protomédico Fabricio Aguiar y el Club de leones de Recreo dispusieron de una carpa para concientización y promoción de salud y medición de tensión arterial, durante la primera jornada, algo que se repetirá en la última.