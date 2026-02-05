Se pone en marcha la cuarta fecha de la Liga Argentina Femenina

Comienza el cuarto weekend de la competencia femenina, en el que Villa Dora será anfitrión del representante de Bahía Blanca y de San Isidro de San Francisco

Se viene el cuarto weekend de la Liga Argentina Femenina que organiza la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) en el cual la Asociación Santafesina cuenta con un representante y es nada más y nada menos que Villa Dora . El fin de semana pasado quedó libre, y ahora afrontará dos compromisos, en condición de local, y ante un elenco de Bahía Blanca y el otro de la ciudad cordobesa de San Francisco. Una buena oportunidad para alentar a las santafesinas en esta competencia deportiva.

El cuarto weekend de la competencia femenina dará comienzo este jueves con un sólo compromiso. A partir de las 21, en el estadio Andrés Meynet, Villa Dora recibirá la visita de Bahiense del Norte con los arbitrajes de Johana Buet y Pablo Pérez. Un elenco proveniente de Bahía Blanca que viene de medirse con los equipos de la ciudad de La Plata. En el estadio Manu Ginóbilli, ante Gimnasia cayó por 3 a 0, mientras que frente a Estudiantes se impuso por 3 a 2.

El sábado 7,a partir de las 19.30, en el mismo escenario ubicado en Ruperto Godoy 1231, las Doras serán anfitrionas de San Isidro de la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, bajo el arbitraje de Gabriel Casari y Pablo Pérez.

La escuadra cordobesa al igual que las chicas santafesinas vienen de tener jornada de descanso, pero en la segunda fecha, derrotaron a San Lorenzo por 3 a 0, y a Banco Provincia de La Plata en sets corridos, en ambos casos en el Superdomo San Francisco.

Villa Dora, que también tuvo fecha libre el fin de semana pasado, en su anterior presentación, la cual fue en calidad de local, perdió frente a San Lorenzo de Almagro por 3 a 2 en el tie break, y luego, se impuso con absoluta claridad a Banco Provincia de La Plata.

El plantel de Villa Dora que conduce Eduardo Rodríguez está integrado por las siguientes jugadoras: Julieta Ruelli, Elisa Seveso, Eugenia Pereyra, Catalina Turina, Karika Suligoy, Valentina Ruhl, Carla Foco, Eugenia Martínez, Emma Oldani, Micol Etcheverry, Lara Espeche, Narela Olocco, Bárbara Peralta, Pilar Cina, Morena Fernández, Melani Romero, Samara Sasia, Paulina Pasero, Julia Paulini, Abril Araya, Paloma Bruera, Abril Chirino y Paloma Lopes.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Sonder de Rosario 17, Bell de Bell Ville (Córdoba) 14, Boca Juniors 12, Villa Dora y San Lorenzo 10; San Isidro y Gimnasia y Esgrima de La Plata 9, Ferro Carril Oeste 7; Instituto de Córdoba y Bahiense del Norte 6; River Plate y Náutico Avellaneda 4; Estudiantes de La Plata, Banco Provincia y Vélez Sarsfield 3.

Fecha 4 Liga Argentina Femenina

Jueves 5:

21, Villa Dora vs. Bahiense del Norte

Viernes 6:

21, River Plate vs. Ferro Carril Oeste

21, Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield