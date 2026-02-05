Colón cayó ante Villa San Martín y cortó la racha positiva

Colón que venía de sumar tres victorias consecutivas, perdió en condición de visitante ante Villa San Martín por 82 a 68

Villa San Martín cumplió como local y venció a Colón por 82 a 68. De esta manera, el Sabalero cortó la racha positiva de tres victorias al hilo. Mientras que el elenco chaqueño se mantiene en zona de playoffs con 10 victorias y 9 caídas.

Desde el primer minuto Villa San Martín marcó rápidamente diferencias en ataque, corriendo bien la cancha y aprovechando a Favio Vieta y Elián Centeno en la zona pintada para un rápido 1 1 a 0. Luego se sumó el goleo de Estéfano Simondi como principal arma en ataque en los últimos minutos del primer cuarto (16-7).

A pesar de que Colón mejoró mucho en el juego con Hans Feder Ponce a la cabeza, el local cerró arriba por 20 a 16; para remarcar que la última del período fue para la visita con Hans Feder Ponce y un bombazo sobre la chicharra.

En el segundo cuarto Villa San Martín siguió arriba en el score. Por momentos se sumó el perímetro de Maximiliano Martín. Sin embargo, Colón encontró respuestas con Hans Feder Ponce para mantenerse vivo en el juego (27-23).

A falta de 2:51, la visita lo empató en 33. En el cierre del periodo, nada cambió y, a pesar de alguna corajeada de Germán González para estar cerca, el "Tricolor" se fue al descanso arriba 37 a 35.

En el tercer cuarto de entrada, Villa San Martín encontró el camino en la zona pintada y Elián Centeno tuvo mucho que ver, sumado los aportes de Facundo Gago desde la conducción para una ráfaga de 9-1. Estéfano Simondi y Lautaro Florito también aportaron al equipo y Villa San Martín recuperó la ventaja para escaparse por 63 a 51.

Y en el último cuarto no hubo mayores incidencias, ya que Villa San Martín a pesar de las reacciones de los santafesinos siempre controló el partido. El partido se fue cerrando y Villa San Martín volvió al triunfo en casa ante el siempre difícil Colón de Santa Fe, que llegaba con tres victorias al hilo.

Síntesis

Villa San Martín 82: Maximiliano Martín 6, Facundo Gago 9, Estéfano Simondi 19, Favio Vieta 15, Elian Centeno 16 (FI) Lautaro Florito 5, Rómulo Gusmao 9, Emir Pérez Barrios 0, Santiago Rath 0, Agustín Camisasca . DT: Eduardo Japez.

Colón 68: Joaquín Fernández 12, Bautista Fernández 8, Germán González 9, Hans Feder Ponce 27, Andrés Jaimes 5 (FI) Juan Lozano 4, Santiago Costa 3, Franco Mierke 0, Estanislao Crespi 0, Thiago Chemez 0. DT: Leandro Spies.

Parciales: 20-16, 37-35 y 63-51.

Árbitros: Gustavo D’anna y Martín Pietromonaco.

Cancha: Villa San Martín.