Uno Santa Fe | Ovación | Lautaro Martínez

Lautaro Martínez calificó como "una noche emotiva" la goleada a Venezuela

El delantero, autor del segundo gol de la Selección Argentina, Lautaro Martínez, calificó como “emotiva” la victoria por 3-0 ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias

4 de septiembre 2025 · 23:26hs
Lautaro Martínez calificó como una noche emotiva la goleada a Venezuela

@Argentina

El delantero, autor del segundo gol de la Selección Argentina, Lautaro Martínez, calificó como “emotiva” la victoria de este jueves por la noche en el Monumental por 3-0 ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias de Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

• LEER MÁS: Messi brilló en una noche mágica, Argentina goleó a Venezuela y agiganta su historia

Luego de lo que fue otra actuación estelar de los campeones del mundo en el estadio Monumental de Núñez, el delantero del Inter de Milán de Italia aseguró que fue "una noche emotiva, para el recuerdo, que va a quedar para nosotros por lo que significa Leo. No hablo de lo futbolístico, es un gran ser humano y una gran persona".

• LEER MÁS: Messi confirmó que "fue el último por los puntos acá en Argentina" y ¿duda en ir al Mundial?

En cuanto al desarrollo del partido, Martínez declaró: “Intentamos atacar todo el tiempo y defendernos con la pelota. Hoy fue otra demostración de lo que siempre buscamos”.

La palabra de Lautaro Martínez en Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963780799825605048&partner=&hide_thread=false

Lautaro Martínez Selección Argentina Venezuela
Noticias relacionadas
messi confirmo que fue el ultimo por los puntos aca en argentina y ¿duda en ir al mundial?

Messi confirmó que "fue el último por los puntos acá en Argentina" y ¿duda en ir al Mundial?

colombia goleo a bolivia en barranquilla y clasifico al mundial

Colombia goleó a Bolivia en Barranquilla y clasificó al Mundial

messi brillo en una noche magica, argentina goleo a venezuela y agiganta su historia

Messi brilló en una noche mágica, Argentina goleó a Venezuela y agiganta su historia

uruguay derroto a peru y aseguro su clasificacion directa al mundial 2026

Uruguay derrotó a Perú y aseguró su clasificación directa al Mundial 2026

Lo último

La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

Lautaro Martínez calificó como una noche emotiva la goleada a Venezuela

Lautaro Martínez calificó como "una noche emotiva" la goleada a Venezuela

Messi confirmó que fue el último por los puntos acá en Argentina y ¿duda en ir al Mundial?

Messi confirmó que "fue el último por los puntos acá en Argentina" y ¿duda en ir al Mundial?

Último Momento
La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

Lautaro Martínez calificó como una noche emotiva la goleada a Venezuela

Lautaro Martínez calificó como "una noche emotiva" la goleada a Venezuela

Messi confirmó que fue el último por los puntos acá en Argentina y ¿duda en ir al Mundial?

Messi confirmó que "fue el último por los puntos acá en Argentina" y ¿duda en ir al Mundial?

Colombia goleó a Bolivia en Barranquilla y clasificó al Mundial

Colombia goleó a Bolivia en Barranquilla y clasificó al Mundial

Messi brilló en una noche mágica, Argentina goleó a Venezuela y agiganta su historia

Messi brilló en una noche mágica, Argentina goleó a Venezuela y agiganta su historia

Ovación
El clásico de Copa Santa Fe tiene nuevo horario y será solo con hinchas locales

El clásico de Copa Santa Fe tiene nuevo horario y será solo con hinchas locales

Colón oficializó la resolución del TAS y detalla los pasos a seguir en el caso Espínola

Colón oficializó la resolución del TAS y detalla los pasos a seguir en el caso Espínola

Colombia goleó a Bolivia en Barranquilla y clasificó al Mundial

Colombia goleó a Bolivia en Barranquilla y clasificó al Mundial

Uruguay derrotó a Perú y aseguró su clasificación directa al Mundial 2026

Uruguay derrotó a Perú y aseguró su clasificación directa al Mundial 2026

Del Blanco: Estamos disfrutando de este presente en Unión

Del Blanco: "Estamos disfrutando de este presente en Unión"

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional