Lautaro Martínez calificó como "una noche emotiva" la goleada a Venezuela

El delantero, autor del segundo gol de la Selección Argentina , Lautaro Martínez , calificó como “emotiva” la victoria de este jueves por la noche en el Monumental por 3-0 ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias de Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Luego de lo que fue otra actuación estelar de los campeones del mundo en el estadio Monumental de Núñez, el delantero del Inter de Milán de Italia aseguró que fue "una noche emotiva, para el recuerdo, que va a quedar para nosotros por lo que significa Leo. No hablo de lo futbolístico, es un gran ser humano y una gran persona".

En cuanto al desarrollo del partido, Martínez declaró: “Intentamos atacar todo el tiempo y defendernos con la pelota. Hoy fue otra demostración de lo que siempre buscamos”.

La palabra de Lautaro Martínez en Argentina