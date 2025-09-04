Uno Santa Fe | Ovación | Messi

Messi confirmó que "fue el último por los puntos acá en Argentina" y ¿duda en ir al Mundial?

Lionel Messi marcó un doblete en el triunfo 3-0 ante Venezuela, en la que fue su despedida oficial del país con la Selección Argentina

4 de septiembre 2025 · 23:14hs
Messi confirmó que fue el último por los puntos acá en Argentina y ¿duda en ir al Mundial?

El Monumental vivió una noche cargada de historia y emociones. Lionel Messi, con 38 años y una vigencia que sigue deslumbrando al mundo, disputó su último partido oficial con la camiseta de la Selección Argentina en el país. Lo hizo como mejor sabe: siendo determinante.

Con dos goles en la victoria 3-0 frente a Venezuela por las Eliminatorias, el capitán dejó una huella imborrable en el corazón de los hinchas. Desde el inicio, se respiraba un clima especial. Cada rincón del estadio vibró con su nombre y, cuando terminó el encuentro, Messi puso en palabras lo que muchos no querían escuchar: “Hoy fue el último por los puntos acá. Poder terminar de esta manera es lo que siempre soñé”.

El rosarino se mostró agradecido por el cariño recibido: “Durante muchos años lo tuve en Barcelona y mi deseo era sentirlo también en mi país, con mi gente. Viví de todo en esta cancha, momentos buenos y otros no tanto, pero siempre es una alegría jugar en Argentina. Esta vez me voy feliz, después de tantos años disfrutando cada partido”.

¿Messi puso en duda su participación en el Mundial?

Entre lágrimas y sonrisas, el capitán reconoció que se trata de un cierre soñado en territorio nacional, aunque no cerró la puerta al futuro: “Lo del Mundial… ya veremos. Nueve meses pasan rápido. Estoy ilusionado, con ganas, pero voy día a día, partido tras partido”.

Lo único seguro, y que el propio Messi dejó claro, es que los argentinos presenciaron el último capítulo de su historia en partidos oficiales en casa. Y lo despidieron como se merece: con una ovación interminable, que quedará guardada para siempre en la memoria de quienes estuvieron allí.

