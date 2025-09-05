Se viene una atrapante sexta fecha en el Torneo Oficial

Uno Santa Fe | Ovación | Torneo Oficial

En el marco de la sexta fecha del Oficial, se destacan los duelos entre Banco y Santa Fe RC, y el de El Quillá frente a La Salle.

Ovación

Por Ovación

5 de septiembre 2025 · 11:37hs
ASH

Por la sexta fecha de la Zona Campeonato, Banco y Santa Fe RC se enfrentarán en la cancha principal de la ASH. Se trata de líder y escolta en lo que va de la primera fase del torneo Oficial.

Es una buena medida para comparar fuerzas y esquemas. Los dos llegan dando pasos firmes y buscarán estar más aplomado, ya de cara a los cruces de Cuartos de Final.

Ambos tienen un volumen ofensivo desequilibrante, siendo los únicos invictos. Las “kresteras” llegan con una racha positiva de cinco victorias consecutivas y la punta en soledad.

El “santa” apeló a los shootouts para vencer a CRAI y El Quillá demostrando que quieren ir por el título. A segundo turno, chocarán CRAI y Alma Juniors.

Las “gitanas” (con dos partidos pendientes) quieren llevar al equipo hacia arriba. Necesitan una respuesta positiva en los resultados para recuperar su mejor juego e iniciar la recuperación.

Las “lobas” ocupan la sexta posición. Intentarán redimirse, potenciarse y alcanzar el mejor punto tanto individual como colectivo para romper la racha de tres partidos sin ganar.

Duelo de punta entre El Quillá y La Salle

El Quillá será anfitrión de La Salle. Dos equipos encaramados en las primeras posiciones. Los dos equipos demostraron ser contundentes y aspiran a seguir consolidándose en esa faceta y en lo defensivo.

Las “tiburonas” afrontan este compromiso con un solo objetivo: elevar su rendimiento y ganar para posicionarse mejor de cara a la segunda fase.

El “colegial” irá para reafirmar su levantada. Con buenas actuaciones, acumula dos triunfos en fila.

Una muy buena prueba para exhibir que está para cosas mayores. Duelo por despegar de los últimos puestos afrontarán Argentino de San Carlos y Universitario en el cierre de la acción en El Quillá.

Ambos les hicieron partidos a todos. La necesidad pasa por continuar creciendo como equipo y que ese crecimiento se refleje en un resultado positivo.

Aspiran a concretar su primera victoria para gestar un importante cambio anímico y repuntar de cara a la próxima instancia.


Fuente: ASH

Torneo Oficial Banco Santa Fe RC
