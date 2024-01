Lautaro Martínez marcó para que Inter vuelva a liderar la Serie A

Martínez viene de convertir 2 tantos en la goleada en la fecha 20 por 5 a 1 ante Monza y en la 19na. también marcó ante el triunfo por 2 a 1 ante Hellas Verona, con lo que sumó con el de hoy, cuatro conversiones seguidas.

En tanto en el equipo local también fueron titulares el defensor marplatense Lucas Martínez Quarta, ex River Platre, y el delantero cordobés Lucas Beltrán, también ex "Millonario", ingresó en el complemento Nicolás González, ex Argentinos Juniors y fue relevo, Gino Infantino, ex Rosario Central.

La victoria la tercera al hilo volvió a colocar a Inter líder con 54 puntos, a 1 de su escolta, Juventus que el sábado igualó 1 a 1 ante Empoli, de local.

Fiorentina, por su parte, sigue en el quinto lugar, en zona de Liga de Europa y mantuvo sus 34 unidades.

El atacante argentino Mateo Retegui anotó hoy por segunda fecha consecutiva en el torneo italiano, al marcar el primer tanto de Genoa en la victoria de local sobre Lecce por 2-1 en el estadio Luigi Ferraris.

El exdelantero de Tigre facturó de cabeza una pelota que rebotó en el travesaño y picó a centímetros de la línea de gol tras una ejecución de tiro libre del finlandés Albert Gudmundsson a los 25 minutos de la segunda parte.

Ese tanto, estableció el 1-1 parcial, fue el séptimo de la temporada para el argentino, que llegaba de convertirle a Salernitana. Retegui, de 24 años, suma cinco conquistas en la liga y otras dos por la Copa Italia.

Genoa, que perdía desde los 31 minutos por un gol del montenegrino Nikola Krstovic, aseguró la victoria a los 31m. de la parte final a través del ghanés Caleb Ekuban.

Sobre el final del juego, Lecce dispuso el ingreso del delantero argentino Santiago Pierotti, exfutbolista de Colón de Santa Fe.

Lazio, con el atacante mendocino Valentín Castellanos de titular, igualó sin goles ante Napoli, vigente campeón de la Seria A italiana, como local, en el estadio Olímpico de Roma, pudo mantenerse en el sexto lugar del torneo y siguió en zona de Liga de Europa.

Otros resultados de la jornada: Monza (jugó el argentino Valentín Carboni) 1 - Sassuolo 0; Hellas Verona (Bruno Amione y Juan Cruz) 1 - Frosinone (Enzo Barrenechea y Matías Soulé -no irá a Al Ittihad que dirige Marcelo Gallardo, en Arabia Saudita) 1.

= Resumen de la 22da. fecha =

. Sábado: Atalanta 2-Udinese 0; Juventus 1-Empoli 1 y Milan 2-Bologna 2

. Domingo: Genoa 2 (Retegui y Ekuban)-Lecce 1 (Krstovic); Monza (Valentín Carboni) 1 (Colpani)-Sassuolo 0 y Hellas Verona 1 (Suslov)-Frosinone (Enzo Barrenechea y Matías Soulé) 1 (Kaio Jorge); Lazio 0 (Valentín Castellanos) - Napoli 0; y Fiorentina-Inter (Lautaro Martínez

. Lunes: Salernitana-Roma (16:45, ESPN y Star+).

-Posiciones-

Inter 54* puntos; Juventus 53; Milan 46; Atalanta* 36; Fiorentina* y Lazio*34; Bologna* 33; Roma y Napoli* 32; Torino* 31; Genoa y Monza 28; Frosinone 23; Lecce 21; Sassuolo* 19; Hellas Verona, Udinese y Cagliari 18; Empoli 17; y Salernitana 12.

* Deben un partido.