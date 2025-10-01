Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

El argentino convirtió al menos una vez en las últimas siete temporadas de la Champions League.

El delantero argentino Lautaro Martínez sigue agigantando su figura en el Inter de Milán y en el fútbol europeo, luego de convertirse en el primer jugador en la historia del club en marcar en siete temporadas consecutivas de la Champions League.

El “Toro” firmó un doblete en la victoria por 3 a 0 sobre el Slavia de Praga , con tantos a los 30 minutos de la primera parte y 25 minutos del complemento que fueron determinantes para asegurar los tres puntos.

Con su aporte, el Inter se mantiene en la cima de un grupo exigente junto a equipos como Real Madrid y Bayern Múnich, ratificando su ambición en la actual edición del certamen.

La marca de Lautaro Martínez con el Inter en Champions League

De esta forma, Martínez alcanzó los 23 goles en 59 partidos de Champions League, quedando a solo una anotación de igualar a Ángel Di María y Gonzalo Higuaín, referentes argentinos que dejaron huella en la competición.

Su actuación no pasó desapercibida para los rivales, ya que el defensor Tomás Vlcek, no dudó en elogiarlo tras el encuentro, destacando tanto a Martínez como a Marcus Thuram como delanteros de “clase mundial”.

De esta forma, el campeón del mundo con la Selección argentina sigue marcando historia y haciendo crecer su nombre en Europa. Inter volverá al ruedo este sábado a las 13 (hora argentina) en el marco de la sexta fecha de la Serie A.