Lautaro Martínez va por el top 3 argentino en Champions League

Con su último gol, Lautaro Martínez alcanzó los 24 tantos en la competencia y quedó a solo dos de meterse entre los tres máximos goleadores argentinos

Lautaro Martínez va por el top 3 de los goleadores argentinos en la Champions League.

El argentino Lautaro Martínez no se detiene. El capitán del Inter de Milán sigue dejando su marca en el fútbol europeo y, con su más reciente aparición en la red, llegó a 24 goles en la UEFA Champions League, igualando nada menos que a Ángel Di María y Gonzalo Higuaín en la tabla histórica de artilleros argentinos del certamen.

El “Toro”, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, se consolida así como una figura de peso no solo para el Inter sino también para el fútbol argentino en la élite continental.

A base de constancia, carácter y goles en partidos clave, Lautaro ya se ubica entre los máximos anotadores del país en la historia de la Champions y apunta a seguir escalando.

Por delante suyo solo quedan tres nombres: Hernán Crespo, con 25 goles; Sergio Agüero, con 41; y el inalcanzable Lionel Messi, quien domina la tabla con 129 conquistas.

Si el bahiense convierte dos veces más, se meterá en el podio histórico, superando a Crespo y convirtiéndose en el tercer máximo goleador argentino en la competencia más prestigiosa de Europa.

El ascenso de Lautaro en la Champions refleja también el crecimiento de su carrera. Desde su llegada al Inter en 2018, pasó de ser una promesa a transformarse en símbolo, capitán y referente absoluto del equipo que dirige Cristian Chivu.

Más allá de las cifras, lo de Lautaro tiene un valor simbólico: sus 24 goles lo ponen a la par de dos figuras de talla mundial como Di María y Higuaín, ambos con pasado glorioso en Real Madrid, Benfica, Juventus y PSG, entre otros.

Superarlos no solo significará escalar en una tabla, sino consolidar su nombre entre los delanteros argentinos más destacados en la historia del fútbol europeo.

A sus 28 años, Lautaro está en plenitud futbolística y parece tener todavía mucho por recorrer. Con el Inter peleando en los primeros planos de Italia y con la ambición intacta de volver a una final continental, el “Toro” sueña con seguir haciendo historia y dejar su huella cada vez más profunda en la Champions League.