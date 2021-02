Lazio ganó y está en zona de Liga de Europa en el Calcio

El delantero kosovarVedat Muriqi selló el triunfo para el conjunto de la capital de Italia, a los 37 minutos del segundo tiempo. Descontó para Atalanta el croata Mario Pasalic (34m. ST). En el equipo romano debutó el defensor argentino Mateo Musacchio recién transferido del Milan, quien ingresó a los 37 minutos del primer tiempo por el español Patric Gabarron.

El volante argentino Gonzalo Escalante, ex Boca Juniors, reemplazó a los 35 minutos de la segunda parte, al brasileño Lucas Leiva, en Lazio. En Atalanta fue titular el defensor argentino José Luis Palomino, ex San Lorenzo y Argentinos Juniors. La victoria colocó a Lazio en el quinto puesto del torneo de fútbol italiano, con 37 puntos, que comparte con Roma y en zona de Liga de Europa; Atalanta, en cambio, se mantiene sexto, con 36 unidades.

Sassuolo como visitante empató 1 a 1 con Cagliari, que contó en su formación con el argentino Giovanni Simeone, y se ubicó octavo en el torneo italiano. Abrió el marcador para el equipo de la capital de la isla de Cerdeña el mediocampista brasileño Joao Pedro, a los 30 minutos del complemento, y lo empató en tiempo de descuento el delantero marfileño Jeremie Boga, a los 49 del mismo período.

Udinese, con un gol del mediocampista argentino Rodrigo de Paul, venció como visitante a Spezia por 1-0. El jugador de 26 años convirtió a los 7 minutos del segundo tiempo, de tiro penal, y vio la tarjeta por doble amonestación a los 26 del mismo período.

También integraron el equipo inicial de Udinese otros argentinos, el arquero Juan Musso, ex Racing Club; Roberto Pereyra, ex River Plate y Juventus de Italia, e ingresó en la segunda etapa Nahuel Molina (ex Boca Juniors), y en Spezia entró en el complemento Nahuel Estévez, ex Estudiantes de La Plata.

Además, Genoa goleó como visitante por 3 a 0 a Crotone (con el argentino Lisandro Magallán como titular), que se mantiene en zona de descenso y último en la tabla de posiciones del Calcio.

Marcaron para la victoria del club de la Liguria el delantero italiano Mattía Destro, con un doblete (24m. PT y 5m. ST), y completó el resultado el volante alemán Lennart Czyborra (29m. ST). Con la victoria, Genoa subió al decimocuarto lugar del campeonato peninsular, con 21 unidades, que comparte con Udinese; en cambio, Crotone, no sale del último lugar de la tabla, con sólo 12 puntos.

-Posiciones del Calcio-

Milan, 46 puntos; Inter, 44; Juventus, 39; Roma y Lazio, 37; Atalanta, 36; Napoli, 35; Sassuolo, 31; Hellas Verona, 30; Sampdoria, 26; Fiorentina y Benevento, 22; Udinese y Genoa, 21; Bologna, 20; Spezia, 18; Torino y Cagliari, 15; Parma, 14; y Crotone, 12.