Leeds venció a Nottingham, en un duelo clave por la permanencia en la Premier League

Este encuentro, donde Leeds goleó a Nottingham marcó el inicio de la fecha 25 de la liga inglesa, que tiene como líder al Arsenal.

El Leeds goleó 3-1 como local al Nottingham Forest , en un duelo clave por la permanencia y que además marcó el inicio de la fecha 25 de la Premier League.

Los goles para el Leeds los marcaron los ingleses Jayden Bogle y Dominic Calvert-Lewin y el suizo Noah Okafor , mientras que para el Nottingham descontó sobre el final el italiano Lorenzo Lucca.

El encargado de abrir el marcador fue Bogle, que a los 26 minutos de la primera mitad definió con mucha calidad entre las piernas del arquero rival tras una gran asistencia del búlgaro Ilia Gruev. A la media hora de juego, el encargado de estirar la ventaja fue Okafor, quien solo la tuvo que empujar en el área chica.

En el comienzo del complemento, cuando iban solo cuatro minutos del mismo, Calvert-Lewin liquidó el encuentro con un gol de pecho al desviar un débil remate de Gruev.

Sobre el final del encuentro, cuando iban 86 minutos, Lucca pudo anotar el gol del honor para el Nottingham Forest al imponerse en las alturas con un potente cabezazo gracias a un preciso centro del inglés Omari Hutchinson.

Las particularidades del duelo entre Nottingham Forest y Leeds

En el Nottingham Forest fue titular el mediocampista argentino Nicolás Domínguez, que fue reemplazado a los nueve minutos del complemento justamente por Hutchinson.

Esta victoria le permitió al Leeds mantenerse 16° con 29 puntos y toma aire con respecto a la zona de descenso, ya que le saca nueve unidades al West Ham, que actualmente ocupa el 18° lugar y estaría perdiendo la categoría.

El Nottingham Forest, por su parte, se mantiene 17° con 26 y no puede confiarse ya que en caso de que el West Ham sume de a tres en esta fecha le empezaría a pisar los talones.

En la próxima fecha el Leeds tendrá una complicada visita ante el Chelsea, mientras que el Nottingham Forest recibirá al Wolverhampton, que con solo ocho puntos ocupa la última posición de la tabla.

La fecha 25 de la Premier League de Inglaterra continuará este sábado en la que será una intensa jornada que contará con siete partidos, donde se destaca el encuentro entre el líder Arsenal y el Sunderland, a las 12 del mediodía (hora de Argentina).