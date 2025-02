Leo Gutiérrez: "Es importante para el básquet recorrer el país"

Más adelante detalló que “se mide todo, con PF, nutricionista, altura, peso, envergadura, para trabajar en gimnasio se le toman datos, después lo vemos técnicamente con distintos ejercicios. Lo evaluamos como estan en lo individual y colectivo”.

El jugador con más títulos en la Liga Nacional puntualizó que “siempre estamos en contacto con lo clubes, vimos varios chicos interesantes de altura en Santa Fe para ver cómo van evolucionado a lo largo del año, pegan un estirón, planificamos ir a distintos lugares del país”.

Para después, agregar: “Estuvimos en San Francisco, Córdoba y Santa Fe capital, después de diferentes concentraciones retomaremos en marzo, seguramente habrá algo en la zona de Mar del Plata, Buenos Aires distintos puntos, Chaco-Corrientes, Tucumán y seguramente habrá Rosario y alrededores. El sur es lo más complejo”.

Lo que busca el staff formativo argentino

“No buscamos talento, un todo, chico que tiene un biotipo para jugar al básquet, de altura, de atleta, a lo mejor uno de 1,90 es un atleta, corre bien la cancha. Tenemos que ver todo, históricamente en Argentina no hubo jugadores altos, hay que buscar lo mejor posible, con altura y calidad posibles en las distintas selecciones”, disparó.

Para luego, agregar: “Cuando los pones a entrenar los chicos son respetuosos y hacen lo que uno solicita, tienen que dejar de estar pendientes de redes sociales, les abrirá la cabeza antes de estar con la pantalla. Se juega mucho 1 vs 1 en Argentina, en nuestra etapa de juveniles no pasaba tanto, había mucha altura en cantidad, el DT en jefe tenía que elegir los mejores jugadores con un biotipo que le gusta a él. Buscamos todo lo que podamos encontrar”.

Las consideraciones a los chicos y chicas

“Uno intenta hacer que entiendan que no somos NBA ni europeos, no saltamos más que nadie, la única forma de poder competir es jugar en equipo, si estamos en el uno contra uno, la pasamos mal, no aprendemos. Busco decirles que intenten jugar con pases, nos llevó a jugar una final del mundo, a ser oro en Atenas. Pase extra, el mejor tira, tenemos que intentar enseñarles a los chicos y que el Adn no se pierda. Fue copiado por muchos, España lo hizo después de Argentina”, soslayó.

Para después, ampliar: “Hay que ir por ese camino y no caer en lo fácil, mirar NBA, tirar como Curry o LeBron. Buscamos clasificar en los Sudamericanos e ir a Mundial, compitiendo de la mejor manera. No buscamos resultados, se verá qué se hizo bien o mal, de cara a otro Mundial para que no nos pase eso. Hay que intentar ayudar a los chicos a crecer, pero tener chances de competir y pasarla bien”.

Un trabajo que se prorrogará en el tiempo

“No es la primera vez que se hace, esta camada con gente de la CAB, Mariano Marcos y cía., vienen recorriendo el país mirando chicas y chicos de distintas categorías. Me quise desconectar un poco, en enero me agarró la locura de querer dirigir, miré muchos partidos, esto me tiene entretenido, ver que pasa, tengo ganas de dirigir, sino es ahora, será la temporara que viene”, apuntó.

En la parte final, dejó una opinión de la Selección Mayor: “El trabajo en España del año pasado, se creó una base de trabajo para que cuando vengan a las ventanas se pueda competir de la mejor manera. Pablo hizo un muy buen trabajo, metió la idea como equipo, cuando no tiene la chance de venir, estar nosotros preparados para llevar el equipo adelante, los chicos que están en proceso de selección tienen incorporada la idea”.

Gentileza: Diego Turco Vergara