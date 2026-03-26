Liga Nacional: noche de impactos fuertes con victorias de Oberá, San Lorenzo y Obras

Oberá venció a Boca, San Lorenzo superó a Olímpico de La Banda, mientras que Obras sumó un triunfazo ante Argentino, por la Liga Nacional.

La jornada de la Liga Nacional de Básquetbol dejó tres resultados contundentes que empiezan a marcar tendencias en la competencia. Oberá Tenis Club celebró un triunfazo ante Boca Juniors, mientras que San Lorenzo y Obras Basket hicieron valer la localía para seguir en racha.

En un estadio Dr. Luis Augusto Derna colmado, Oberá construyó una victoria sólida por 78-62 frente a Boca, apoyado en una defensa determinante en el complemento y en la conducción de Bruno Sansimoni, figura con 17 puntos y 6 asistencias.

El inicio fue parejo, con ambos equipos proponiendo intensidad y ritmo alto. El local encontró respuestas en Agustín Brocal, Daviyon Draper y Vorhees, mientras que Boca contestó con el peso interior de Caffaro y el tiro externo de Scala y Cuello para cerrar el primer cuarto 20-18.

image Boca sumó un triunfazo ante Oberá y sigue creciendo en la Liga Nacional.

En el segundo segmento, el equipo de Nicolás Casalánguida reaccionó con un parcial de 0-14 que lo puso arriba por 12. Sin embargo, Oberá no perdió la calma: ajustó con rotación, mejoró la circulación y volvió al juego hasta empatar en 39 al descanso.

El quiebre llegó tras el entretiempo. El equipo de Fabio Demti elevó su intensidad defensiva, forzó pérdidas y encontró puntos desde el perímetro para sacar ventaja (58-52). En el último cuarto, dominó con claridad: triples de Draper y Azpilicueta, más posesiones largas, le dieron una diferencia máxima de 16 y el cierre definitivo. Fue el cuarto triunfo consecutivo para un equipo que atraviesa su mejor momento.

San Lorenzo se hizo fuerte en Boedo

En el Roberto Pando, San Lorenzo superó a Olímpico de La Banda por 80-69 y alcanzó su tercera victoria seguida, con Selem Safar como goleador con 21 puntos.

El Ciclón arrancó mejor, con un parcial de 7-0 impulsado por Lucas Pérez, aunque Olímpico reaccionó rápidamente con la puntería de Ascanio para achicar diferencias. El desarrollo fue equilibrado y la visita incluso se fue al descanso arriba por la mínima (35-34).

En la segunda mitad, San Lorenzo apostó al tiro externo de Safar para tomar distancia (58-51), pero el Negro respondió con Bressan para mantenerse a tiro. Ya en el último cuarto, el partido se volvió cerrado, con defensas duras y un tramo de 7-0 de la visita que puso suspenso (68-66).

Sin embargo, el equipo de Boedo ajustó en defensa y, con Lucas Pérez como conductor, recuperó el control para cerrar el juego con autoridad y sostener su buen presente.

Obras no dejó dudas ante Argentino

En Núñez, Obras Basket venció con claridad a Argentino de Junín por 94-75 y reafirmó su fortaleza como local. Federico Zezular fue el máximo anotador con 18 puntos, acompañado por Ty Sabin y Felipe Inyaco, ambos con 14.

El Rockero marcó el ritmo desde el inicio, con eficacia en los contragolpes y una buena conducción de Pedro Barral. Aunque la visita achicó en el cierre del primer cuarto, el local retomó el control en el segundo, donde la fluidez ofensiva y el reparto de asistencias (15) le permitieron irse al descanso 54-42.

El tercer cuarto terminó de quebrar la historia: dominio en los rebotes, alta efectividad en dobles y una racha de 26-13 que estiró la ventaja a 79-53. En el cierre, Obras sostuvo su intensidad y sentenció el partido con un ataque equilibrado y un Barral determinante en la generación.

Tres victorias que confirman momentos: Oberá en pleno crecimiento, San Lorenzo consolidando su reacción y Obras mostrando una versión sólida y confiable en casa. La Liga empieza a entrar en una etapa donde cada resultado pesa cada vez más.