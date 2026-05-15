Boca sigue haciendo historia y está en semifinales de la Liga Nacional

Con una Bombonerita colmada, Boca venció a Oberá y se metió entre los cuatro mejores por sexta temporada consecutiva.

En una noche de fiesta total en la Bombonerita, Boca Juniors derrotó a Oberá Tenis Club por 86-78 y selló su clasificación a las semifinales de la Liga Nacional. El equipo mostró carácter y profundidad para sostener el dominio en los momentos decisivos, respaldado por un estadio repleto que empujó de principio a fin.

A pesar del empuje que tuvo la visita, el dueño de casa se mostró decisivo en los momentos claves manejando la pelota a su favor y tomando buenas decisiones desde el tiro.

Los destacados de la victoria de Boca ante Oberá

La figura del Xeneize fue Lucas Faggiano, autor de 14 puntos en apenas 18 minutos, mientras que Martín Cuello, Francisco Cáffaro y Sebastián Vega aportaron 13 cada uno para un goleo repartido y efectivo. En la visita, Bruno Sansimoni lideró con 19 unidades, aunque no alcanzó para evitar la eliminación.

Boca logra así meterse en semifinales por sexta temporada consecutiva, reafirmando su protagonismo en la elite del básquet argentino