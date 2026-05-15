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Sólida victoria de Quimsa para adelantarse en los cuartos de final de la Liga Nacional

Quimsa pisó fuerte en Córdoba, donde le ganó a Instituto por 78-66 y se adelantó por 2-1 en la serie de cuartos de final de la Liga Nacional.

Ovación

Por Ovación

15 de mayo 2026 · 07:55hs
Sólida victoria de Quimsa para adelantarse en los cuartos de final de la Liga Nacional

LNB

Quimsa derrotó por 78-66 a Instituto en el estadio Estructuras Pretensa Atenas y la serie quedó 2-1 para el conjunto santiagueño. Leonardo Lema fue el MVP del encuentro (34 valoración).

A pesar de un primer tiempo adverso, la Gloria mostró cierta reacción, elevando la intensidad defensiva y peleando cada pelota hasta el final.

No le alcanzó a Instituto ante Quimsa la gran tarea de Vildoza

Leandro Vildoza fue uno de los puntos más altos del equipo Albirrojo, liderando con actitud y entrega, pero no fue suficiente para contrarrestar la gran efectividad del rival. La gran defensa del elenco santiagueño logró frenar el envión de los dirigidos por Sebastián González.

Ahora, la historia continuará este sábado a las 20.30 horas en el Ángel Sandrín, donde el Glorioso buscará hacerse fuerte junto a su gente e igualar la serie.

Quimsa Instituto Liga Nacional
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