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Torneo Oficial A2: se juega la fecha 9 donde el atractivo estará en el Tribu Mocoretá

Se viene la fecha 9 del Torneo Oficial A2, donde el atractivo estará en el Tribu Mocoretá, donde jugarán Regatas Santa Fe y Macabi. Toda la programación.

Ovación

Por Ovación

22 de septiembre 2026 · 14:07hs
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Torneo Oficial A2: se juega la fecha 9 donde el atractivo estará en el Tribu Mocoretá

El Torneo Oficial A2 ingresa en la recta final antes de arrancar los playoffs por los dos ascensos a la elite de la temporada 2027.

Regatas Santa Fe, único invicto, recibirá a Macabi con streaming ASB desde el Tribu Mocoretá.

TORNEO OFICIAL A2 – FECHA 9

Jueves 24 de septiembre

21.30 Regatas (SF) vs. Macabi

21.30 CUST B vs. Almagro B

21.30 Kimberley vs. Alumni (LP)

21.30 Centenario vs. Regatas Coronda

22.00 UNL vs. Argentino (en Rentas Ministerio)

Libre: Santa Rosa

TABLA DE POSICIONES

Regatas Coronda 15 (7-1); Regatas (SF) 14 (7-0); Alumni 13 (6-1); Santa Rosa 13 (5-3); Macabi y Kimberley 11 (4-3); Centenario 10 (3-4); Argentino 9 (2-5); UNL 8 (1-6); CUST B 7 (0-7) y Almagro B 6 (0-6)

Torneo Oficial Tribu Mocoretá Regatas
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