El Torneo Oficial A2 ingresa en la recta final antes de arrancar los playoffs por los dos ascensos a la elite de la temporada 2027.
Torneo Oficial A2: se juega la fecha 9 donde el atractivo estará en el Tribu Mocoretá
Se viene la fecha 9 del Torneo Oficial A2, donde el atractivo estará en el Tribu Mocoretá, donde jugarán Regatas Santa Fe y Macabi. Toda la programación.
Por Ovación
22 de septiembre 2026 · 14:07hs
Regatas Santa Fe, único invicto, recibirá a Macabi con streaming ASB desde el Tribu Mocoretá.
TORNEO OFICIAL A2 – FECHA 9
Jueves 24 de septiembre
21.30 Regatas (SF) vs. Macabi
21.30 CUST B vs. Almagro B
21.30 Kimberley vs. Alumni (LP)
21.30 Centenario vs. Regatas Coronda
22.00 UNL vs. Argentino (en Rentas Ministerio)
Libre: Santa Rosa
TABLA DE POSICIONES
Regatas Coronda 15 (7-1); Regatas (SF) 14 (7-0); Alumni 13 (6-1); Santa Rosa 13 (5-3); Macabi y Kimberley 11 (4-3); Centenario 10 (3-4); Argentino 9 (2-5); UNL 8 (1-6); CUST B 7 (0-7) y Almagro B 6 (0-6)