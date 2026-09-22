Torneo Prefederal: Rivadavia buscará frenar a Almagro A en el choque más atrapante Rivadavia será local de Almagro A, el próximo viernes desde las 21.30, por la Zona A del Torneo Prefederal, que será televisado por la ASB. Por Ovación 22 de septiembre 2026 · 14:12hs

La Fecha 8 del Torneo Oficial Prefederal tendrá un adelanto el jueves, en tanto el viernes se completará la actividad con varios duelos interesantes.

Uno de ellos es el que animarán en el Exequiel Cerati, Rivadavia Juniors ante Almagro A, defensor del título, compromiso que se verá por el streaming ASB.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL – FECHA 8 Jueves 24 de septiembre 21.30 El Quillá vs. Sanjustino Viernes 25 de septiembre 21.30 CUST A vs. Colón (SF) 21.30 Banco Provincial vs. Colón (SJ) 21.30 Rivadavia vs. Almagro A 21.30 República vs. Unión (SF) 21.30 Gimnasia vs. Alma Juniors TABLA DE POSICIONES ZONA A: Almagro A y Rivadavia 13 (6-1); Banco 11 (4-3); Colón (SJ) 10 (3-4); CUST A 9 (2-5); Colón (SF) 7 (0-7) ZONA B: Alma Juniors 12 (5-2); Gimnasia, Sanjustino y República del Oeste 11 (4-3); Unión (SF) 10 (3-4); El Quillá 8 (1-6)