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Torneo Prefederal: Rivadavia buscará frenar a Almagro A en el choque más atrapante

Rivadavia será local de Almagro A, el próximo viernes desde las 21.30, por la Zona A del Torneo Prefederal, que será televisado por la ASB.

Ovación

Por Ovación

22 de septiembre 2026 · 14:12hs
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Torneo Prefederal: Rivadavia buscará frenar a Almagro A en el choque más atrapante

La Fecha 8 del Torneo Oficial Prefederal tendrá un adelanto el jueves, en tanto el viernes se completará la actividad con varios duelos interesantes.

Uno de ellos es el que animarán en el Exequiel Cerati, Rivadavia Juniors ante Almagro A, defensor del título, compromiso que se verá por el streaming ASB.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL – FECHA 8

Jueves 24 de septiembre

21.30 El Quillá vs. Sanjustino

Viernes 25 de septiembre

21.30 CUST A vs. Colón (SF)

21.30 Banco Provincial vs. Colón (SJ)

21.30 Rivadavia vs. Almagro A

21.30 República vs. Unión (SF)

21.30 Gimnasia vs. Alma Juniors

TABLA DE POSICIONES

ZONA A: Almagro A y Rivadavia 13 (6-1); Banco 11 (4-3); Colón (SJ) 10 (3-4); CUST A 9 (2-5); Colón (SF) 7 (0-7)

ZONA B: Alma Juniors 12 (5-2); Gimnasia, Sanjustino y República del Oeste 11 (4-3); Unión (SF) 10 (3-4); El Quillá 8 (1-6)

Prefederal Rivadavia Almagro
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