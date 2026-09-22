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La AFA tomó la decisión de mantener la fecha 11 y seguirá en pie el partido de Unión ante Boca

La jornada del Torneo Clausura se mantendría en las fechas previstas y solo serían reprogramados los encuentros que coincidan con los partidos de la Selección Argentina.

Ovación

Por Ovación

22 de septiembre 2026 · 13:23hs
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La AFA tomó la decisión de mantener la fecha 11 y seguirá en pie el partido de Unión ante Boca

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La planificación de Unión no cambia. En la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA se confirmó que la fecha 11 del Torneo Clausura no será postergada y se disputará durante el primer fin de semana de octubre, tal como estaba previsto. De todos modos, podrían realizarse modificaciones puntuales en los partidos de los equipos que tengan futbolistas convocados a la Selección Argentina.

LEER MÁS: El desafío de Unión: ajustar piezas y llegar renovado al partido contra Boca

Unión mantiene su visita a Boca

Con esta determinación, el Tate conserva, por el momento, en su agenda el partido frente a Boca para el domingo 4 de octubre, desde las 19:15, en La Bombonera. El encuentro corresponde a la undécima jornada del Clausura y, en principio, mantiene tanto su día como su horario.

La posibilidad de suspender toda la fecha había generado dudas durante los últimos días debido a los compromisos de la Selección Argentina. Finalmente, la AFA resolvió mantener el cronograma general y evitar una postergación de toda la jornada.

La información fue ratificada durante la reunión del Comité Ejecutivo, donde se estableció que la fecha 11 se desarrollará durante el primer fin de semana de octubre, de acuerdo con la programación original.

Para Unión, esto significa que Leonardo Madelón ya puede trabajar tomando como referencia concreta la visita a La Bombonera. El entrenador tendrá por delante varios días para preparar el encuentro y ajustar los distintos aspectos del equipo antes del regreso a la competencia oficial.

Puede haber modificaciones puntuales

Aunque la fecha no se postergará, la programación todavía podría sufrir algunos retoques. La situación está vinculada principalmente con aquellos equipos que tengan jugadores convocados para los compromisos de la Selección Argentina.

La intención de la AFA es mantener la jornada en las fechas establecidas, pero contemplar casos particulares para evitar que los clubes afectados deban disputar sus partidos sin futbolistas citados al seleccionado.

De esta manera, Unión mantiene por ahora su hoja de ruta y espera enfrentar a Boca el domingo 4 de octubre a las 19:15. El Tate deberá aguardar cualquier comunicación sobre posibles ajustes puntuales, pero la decisión principal ya está tomada: la fecha 11 del Torneo Clausura se juega y no será postergada.

Así, Madelón podrá enfocar la planificación en su próximo desafío y aprovechar el tiempo disponible para llegar de la mejor manera al encuentro ante el Xeneize en La Bombonera.

AFA Unión Boca Torneo Clausura
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