Confirmado: Colón ya tiene día y hora para visitar a Los Andes en la fecha 12

Se oficializó el cronograma de la fecha 12 de la Primera Nacional, donde Colón visitará a Los Andes, con posible presencia de hinchas visitantes

Aunque era un dato que circulaba desde hacía días, recién este jueves se oficializó la programación de la fecha 12 de la Primera Nacional, en la que Colón deberá visitar a Los Andes por la zona A. Un encuentro que despierta interés y expectativa por la chance de tener hinchas visitantes.

El encuentro quedó fijado para el sábado 2 de abril, desde las 15.30, en el estadio del conjunto bonaerense. De esta manera, se confirmó el bosquejo inicial que venía tomando forma y que finalmente fue ratificado por la organización del torneo.

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Colón, con día y hora para visitar a Los Andes

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En paralelo a la confirmación del cronograma, hay otro tema que genera atención en el mundo sabalero: la posible presencia de público visitante. Si bien todavía no hay autorización oficial, la información que circula indica que podrían habilitarse unas 3.000 localidades para los hinchas de Colón.

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Por ahora, todo está sujeto a la aprobación de los organismos de seguridad. En caso de recibir el visto bueno, el Sabalero contaría con un respaldo importante fuera de casa en un partido que ya empieza a tomar temperatura.