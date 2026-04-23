Aunque era un dato que circulaba desde hacía días, recién este jueves se oficializó la programación de la fecha 12 de la Primera Nacional, en la que Colón deberá visitar a Los Andes por la zona A. Un encuentro que despierta interés y expectativa por la chance de tener hinchas visitantes.
Confirmado: Colón ya tiene día y hora para visitar a Los Andes en la fecha 12
Se oficializó el cronograma de la fecha 12 de la Primera Nacional, donde Colón visitará a Los Andes, con posible presencia de hinchas visitantes
Por Ovación
El encuentro quedó fijado para el sábado 2 de abril, desde las 15.30, en el estadio del conjunto bonaerense. De esta manera, se confirmó el bosquejo inicial que venía tomando forma y que finalmente fue ratificado por la organización del torneo.
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Colón, con día y hora para visitar a Los Andes
En paralelo a la confirmación del cronograma, hay otro tema que genera atención en el mundo sabalero: la posible presencia de público visitante. Si bien todavía no hay autorización oficial, la información que circula indica que podrían habilitarse unas 3.000 localidades para los hinchas de Colón.
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Por ahora, todo está sujeto a la aprobación de los organismos de seguridad. En caso de recibir el visto bueno, el Sabalero contaría con un respaldo importante fuera de casa en un partido que ya empieza a tomar temperatura.