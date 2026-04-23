Uno Santa Fe | Colón | Colón

Confirmado: Colón ya tiene día y hora para visitar a Los Andes en la fecha 12

Se oficializó el cronograma de la fecha 12 de la Primera Nacional, donde Colón visitará a Los Andes, con posible presencia de hinchas visitantes

Ovación

Por Ovación

23 de abril 2026 · 15:54hs
Confirmado: Colón ya tiene día y hora para visitar a Los Andes en la fecha 12

Aunque era un dato que circulaba desde hacía días, recién este jueves se oficializó la programación de la fecha 12 de la Primera Nacional, en la que Colón deberá visitar a Los Andes por la zona A. Un encuentro que despierta interés y expectativa por la chance de tener hinchas visitantes.

• LEER MÁS: El invicto que Colón buscará extender frente a Godoy Cruz

El encuentro quedó fijado para el sábado 2 de abril, desde las 15.30, en el estadio del conjunto bonaerense. De esta manera, se confirmó el bosquejo inicial que venía tomando forma y que finalmente fue ratificado por la organización del torneo.

• LEER MÁS: ¿Fue solución sacar a Minella como DT de Colón de la Reserva y designar a Russo?

Colón, con día y hora para visitar a Los Andes

image

En paralelo a la confirmación del cronograma, hay otro tema que genera atención en el mundo sabalero: la posible presencia de público visitante. Si bien todavía no hay autorización oficial, la información que circula indica que podrían habilitarse unas 3.000 localidades para los hinchas de Colón.

• LEER MÁS: "Colón tiene que estar en los primeros lugares en septiembre u octubre"

Por ahora, todo está sujeto a la aprobación de los organismos de seguridad. En caso de recibir el visto bueno, el Sabalero contaría con un respaldo importante fuera de casa en un partido que ya empieza a tomar temperatura.

Colón Los Andes Primera Nacional
Noticias relacionadas
los andes venderia 3.000 entradas para hinchas de colon en la fecha 12

Los Andes vendería 3.000 entradas para hinchas de Colón en la fecha 12

trionfini, audaz en union tras ganar el clasico de reserva: el equipo lo busco siempre

Trionfini, audaz en Unión tras ganar el clásico de reserva: "El equipo lo buscó siempre"

union se lo dio vuelta a colon y se quedo con el clasico de reserva en afa

Unión se lo dio vuelta a Colón y se quedó con el Clásico de reserva en AFA

medran afronta una semana con varias dudas en colon pensando en godoy cruz

Medrán afronta una semana con varias dudas en Colón pensando en Godoy Cruz

Lo último

Mano dura de la AFA: Muñoz recibió dos fechas de castigo en Colón

Mano dura de la AFA: Muñoz recibió dos fechas de castigo en Colón

Alquileres en Santa Fe: La cuestión ya no es el precio, sino el acceso, advirtieron las inmobiliarias

Alquileres en Santa Fe: "La cuestión ya no es el precio, sino el acceso", advirtieron las inmobiliarias

En apenas 100 días, departamentos santafesinos del norte acumularon más precipitaciones que en un año entero

En apenas 100 días, departamentos santafesinos del norte acumularon más precipitaciones que en un año entero

Último Momento
Mano dura de la AFA: Muñoz recibió dos fechas de castigo en Colón

Mano dura de la AFA: Muñoz recibió dos fechas de castigo en Colón

Alquileres en Santa Fe: La cuestión ya no es el precio, sino el acceso, advirtieron las inmobiliarias

Alquileres en Santa Fe: "La cuestión ya no es el precio, sino el acceso", advirtieron las inmobiliarias

En apenas 100 días, departamentos santafesinos del norte acumularon más precipitaciones que en un año entero

En apenas 100 días, departamentos santafesinos del norte acumularon más precipitaciones que en un año entero

Unión por ahora no puede sacar rédito: Úbeda le dio un fuerte avisó a Zenón en Boca

Unión por ahora no puede sacar rédito: Úbeda le dio un fuerte avisó a Zenón en Boca

El costo de las amenazas en las escuelas: Provincia reclama $200 millones a los padres de los alumnos identificados

El costo de las amenazas en las escuelas: Provincia reclama $200 millones a los padres de los alumnos identificados

Ovación
Por su huella en Colón, Pulga Rodríguez será distinguido por la Cámara de Senadores

Por su huella en Colón, Pulga Rodríguez será distinguido por la Cámara de Senadores

Colón dio a conocer el operativo de seguridad para recibir a Godoy Cruz

Colón dio a conocer el operativo de seguridad para recibir a Godoy Cruz

Yeimar Gómez Andrade y Unión, un lazo intacto: Siempre se extraña

Yeimar Gómez Andrade y Unión, un lazo intacto: "Siempre se extraña"

Cómo le fue a Unión con la dupla ofensiva Tarragona-Colazo

Cómo le fue a Unión con la dupla ofensiva Tarragona-Colazo

Unión se frota las manos: Belgrano negocia para comprar a Thiago Cardozo

Unión se frota las manos: Belgrano negocia para comprar a Thiago Cardozo

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"