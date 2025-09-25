Uno Santa Fe | Ovación | Liga de Quito

Liga de Quito le ganó a San Pablo y es semifinalista de la Copa Libertadores

Liga de Quito dio la sorpresa al vencer como visitante a San Pablo 1-0 y clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores en donde chocará con Palmeiras

25 de septiembre 2025 · 22:01hs
Liga de Quito es semifinalista de la Copa Libertadores.

Liga de Quito es semifinalista de la Copa Libertadores.

Liga de Quito derrotó a San Pablo por 1-0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Morumbi de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El único gol del encuentro fue convertido por el delantero Jeison Medina, cuando iban 40 minutos del primer tiempo.

Liga de Quito es semifinalista de la Copa Libertadores

Con el triunfo en la serie por 3-0, luego de haber ganado por dos goles en el encuentro de ida, Liga de Quito avanzó a la semifinal de la Copa Libertadores, instancia en la que se medirá con Palmeiras.

El primer ataque del partido fue para el local, a los ocho minutos de la primera mitad, con un tiro desde el área chica del delantero Luciano que fue contenido por el arquero Gonzalo Valle, quien le había achicado el ángulo al atacante.

A los 40 minutos, un efectivo contraataque del conjunto ecuatoriano, ante una defensa adelantada y desacomodada, dejó mano a mano a Jeison Medina, quien ganó una pelota alta con el cuerpo, encaró al arquero Rafael y lo venció con un remate bajo por el primer poste. Liga de Quito derrotó a San Pablo por 1-0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Morumbi de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El único gol del encuentro fue convertido por el delantero Jeison Medina, cuando iban 41 minutos del primer tiempo. Con el triunfo en la serie por 3-0, luego de haber ganado por dos goles en el encuentro de ida, Liga de Quito avanzó a la semifinal de la Copa Libertadores, instancia en la que se medirá con Palmeiras.

Embed - LA U LE GANÓ AL TRICOLOR EN BRASIL Y SE METIÓ EN SEMIFINALES | Sao Paulo 0-1 LDU Quito | RESUMEN

La primera llegada del complemento fue para San Pablo, a los seis minutos, cuando el conjunto brasileño se acercó con un remate lejano del volante Pablo Maia, que salió bajo y centralizado.

En 28 minutos del segundo tiempo, un desborde por izquierda del defensor Enzo Díaz terminó en un centro al primer palo para el delantero Luciano, que cabeceó por encima del travesaño.

A los 31 minutos, un nuevo centro por izquierda le llegó a Ferreira, cuyo cabezazo, esta vez bajo por el segundo palo, fue contenido por el arquero Gonzalo Valle.

En 40 minutos de la segunda parte, un desborde por derecha y centro atrás fue rematado por Luciano, que metió un zurdazo bajo, detenido de gran manera por Valle.

En el primer minuto de descuento, un córner cabeceado por Pablo Maia salió bajo y al poste derecho de Valle, que volvió a imponerse para mantener el cero en su arco.

Liga de Quito San Pablo Copa Libertadores
Noticias relacionadas
Enrique Patrizi, presidente de la USR, será parte de la presentación de la franquicia litoraleña.

Santa Fe será el lugar de presentación de la franquicia Litoral

Los Pumas se miden con Sudáfrica este sábado 27 a las 12.10 en Durban.

Los Pumas y una importante prueba en Durban ante Sudáfrica

cristian fabbiani, firme en newells: los contratos estan para cumplirse

Cristian Fabbiani, firme en Newell's: "Los contratos están para cumplirse"

fluminense confirmo al argentino luis zubeldia como nuevo tecnico

Fluminense confirmó al argentino Luis Zubeldía como nuevo técnico

Lo último

Estudiantes falló en los penales ante Flamengo y quedó fuera de la Libertadores

Estudiantes falló en los penales ante Flamengo y quedó fuera de la Libertadores

Liga de Quito le ganó a San Pablo y es semifinalista de la Copa Libertadores

Liga de Quito le ganó a San Pablo y es semifinalista de la Copa Libertadores

Los convocados en Unión y una modificación dispuesta por Madelón

Los convocados en Unión y una modificación dispuesta por Madelón

Último Momento
Estudiantes falló en los penales ante Flamengo y quedó fuera de la Libertadores

Estudiantes falló en los penales ante Flamengo y quedó fuera de la Libertadores

Liga de Quito le ganó a San Pablo y es semifinalista de la Copa Libertadores

Liga de Quito le ganó a San Pablo y es semifinalista de la Copa Libertadores

Los convocados en Unión y una modificación dispuesta por Madelón

Los convocados en Unión y una modificación dispuesta por Madelón

Dolor y reclamo en la comuna de María Luisa: este viernes imputan a los detenidos por el crimen de Damián Strada

Dolor y reclamo en la comuna de María Luisa: este viernes imputan a los detenidos por el crimen de Damián Strada

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Ovación
Moreyra: Me fui libre mal de Colón, no me pagaban y ni sueldo tenía

Moreyra: "Me fui libre mal de Colón, no me pagaban y ni sueldo tenía"

Unión ya conoce el cronograma de las fechas 11 y 12 del Clausura

Unión ya conoce el cronograma de las fechas 11 y 12 del Clausura

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Las lesiones no paran en Colón y habría dos bajas más para jugar ante Estudiantes (BA)

Las lesiones no paran en Colón y habría dos bajas más para jugar ante Estudiantes (BA)

Unión está en Buenos Aires sin sorpresas y con equipo confirmado

Unión está en Buenos Aires sin sorpresas y con equipo confirmado

Policiales
Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'