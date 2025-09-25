Liga de Quito le ganó a San Pablo y es semifinalista de la Copa Libertadores

Liga de Quito dio la sorpresa al vencer como visitante a San Pablo 1-0 y clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores en donde chocará con Palmeiras

Liga de Quito derrotó a San Pablo por 1-0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Morumbi de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El único gol del encuentro fue convertido por el delantero Jeison Medina, cuando iban 40 minutos del primer tiempo.

Con el triunfo en la serie por 3-0, luego de haber ganado por dos goles en el encuentro de ida, Liga de Quito avanzó a la semifinal de la Copa Libertadores, instancia en la que se medirá con Palmeiras.

El primer ataque del partido fue para el local, a los ocho minutos de la primera mitad, con un tiro desde el área chica del delantero Luciano que fue contenido por el arquero Gonzalo Valle, quien le había achicado el ángulo al atacante.

A los 40 minutos, un efectivo contraataque del conjunto ecuatoriano, ante una defensa adelantada y desacomodada, dejó mano a mano a Jeison Medina, quien ganó una pelota alta con el cuerpo, encaró al arquero Rafael y lo venció con un remate bajo por el primer poste.

La primera llegada del complemento fue para San Pablo, a los seis minutos, cuando el conjunto brasileño se acercó con un remate lejano del volante Pablo Maia, que salió bajo y centralizado.

En 28 minutos del segundo tiempo, un desborde por izquierda del defensor Enzo Díaz terminó en un centro al primer palo para el delantero Luciano, que cabeceó por encima del travesaño.

A los 31 minutos, un nuevo centro por izquierda le llegó a Ferreira, cuyo cabezazo, esta vez bajo por el segundo palo, fue contenido por el arquero Gonzalo Valle.

En 40 minutos de la segunda parte, un desborde por derecha y centro atrás fue rematado por Luciano, que metió un zurdazo bajo, detenido de gran manera por Valle.

En el primer minuto de descuento, un córner cabeceado por Pablo Maia salió bajo y al poste derecho de Valle, que volvió a imponerse para mantener el cero en su arco.