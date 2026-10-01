Colón apuesta a futuro y blindó al delantero Jerónimo Buosi

El delantero Jerónimo Buosi firmó su primer contrato profesional en Colón, donde ya debutó en esta Primera Nacional, aún sin goles. Así, potencia el patrimonio

El descenso le costó a Colón encontrar sustento, ya que se quedó con poca competencia formativa, lo que hizo que pocos valores surgieran. A medida que fue pasando su estadía en la Primera Nacional comenzaron a hacer apuestas y ahora, en plena campaña en busca del ascenso, apareció un nuevo contrato más.

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Se trata del atacante Jerónimo Buosi, que tiene 19 años, firmó en las últimas horas hasta diciembre de 2028. Una rúbrica que le permite al club asegurarse los derechos sobre uno de los valores más prometedores.

Colón le puso candado a Buosi

Buosi ya conoce lo que significa jugar con la camiseta rojinegra, ya que debutó en la presente Primera Nacional, por ahora sin goles. Viene de ser noticia hace pocos días al marcar y ser una de las figuras en el triunfo de la reserva en el clásico ante Unión.

El delantero Jerónimo Buosi firmó su primer contrato profesional. El mismo lo vincula a la institución hasta el 31 de diciembre del 2028.



¡Felicitaciones, Tanque! #SomosSantaFe pic.twitter.com/BT4Tp1sTzm — Club Atlético Colón (@ColonOficial) October 1, 2026

La firma representa, además, una señal hacia el trabajo de inferiores. Colón no solo le abrió la puerta del plantel profesional a Buosi, sino que ahora lo incorpora formalmente a su patrimonio y asegura su vínculo por varias temporadas.

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Con el contrato rubricado, el atacante tendrá por delante el desafío de transformar aquella primera aparición en continuidad y seguir creciendo dentro de la estructura profesional sabalera.