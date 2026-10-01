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Colapinto y la polémica con Norris: "Un error simple con consecuencias grandes"

El argentino Franco Colapinto (Alpine) habló en la previa del Gran Premio de Baréin de F1 y se refirió a la polémica con el británico Lando Norris (McLaren)

1 de octubre 2026 · 15:00hs
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Colapinto y la polémica con Norris: Un error simple con consecuencias grandes

El argentino Franco Colapinto (Alpine) habló en la previa del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 y se refirió a la polémica que protagonizó con el británico y vigente campeón del mundo, Lando Norris (McLaren): "Un error simple con consecuencias grandes".

El escándalo se desató por el choque en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde el argentino se pasó en una frenada y terminó impactando con su compañero de equipo en Alpine, que es el francés Pierre Gasly, y con Norris, situación por la que terminaron abandonando los tres.

El descargo de Franco Colapinto

Luego de dicha carrera, Norris insinuó que el argentino no debería estar en la Fórmula 1 e incluso pidió que sea sancionado con una carrera. Sin embargo, durante la semana se retractó y pidió disculpas por aquellas acusaciones.

Con respecto a todo este escándalo, Colapinto se lamentó porque "fue un error simple con consecuencias grandes", y se refirió a los dichos de Norris: "Me sorprendió un poco lo que dijo, se creó mucho 'hate'. Es una situación muy complicada con el mundo exterior y tenemos que mantener todo más para nosotros".

A su vez, destacó que "está todo bien entre nosotros, ya hablamos. Él enseguida se disculpó. Fue el calor del momento".

Incluso, Colapinto aprovechó para lanzarle un dardo a Norris al subrayar que el neerlandés Max Verstappen "fue muy comprensivo, siempre lo fue, cometió errores y lo entiende; es un campeón y entiende estas situaciones".

En lo que respecta a la actividad de este fin de semana, Colapinto disputará este viernes las primeras dos prácticas libres a la 1:30 y a las 5 de la madrugada. El sábado será la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación, y el domingo, la carrera.

Colapinto Lando Norris Baréin
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