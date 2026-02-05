Lionel Messi revoluciona Ecuador con un amistoso histórico

Inter Miami , con Lionel Messi como emblema, llegará a Ecuador con un fuerte operativo de seguridad para enfrentar a Barcelona .

La llegada de Lionel Messi a Guayaquil genera una expectativa sin precedentes. El amistoso entre Inter Miami y Barcelona movilizará a cientos de efectivos de seguridad y a toda la ciudad, con un impacto económico estimado en 80 millones de dólares , según cálculos difundidos por la prensa local.

La delegación del Inter Miami , encabezada por Messi y el entrenador Javier Mascherano , arribará este viernes a las 19 (hora local) a Guayaquil. El aterrizaje se realizará en una base aérea militar , una medida que refleja la magnitud del operativo previsto para el evento. El plantel se hospedará en el hotel Oro Verde , uno de los más lujosos de la ciudad, donde el capitán argentino ocupará la suite presidencial .

Un amistoso histórico ante Barcelona

El encuentro se disputará el sábado, desde las 21 de Argentina, en el estadio Pichincha y fue presentado por los organizadores como “el partido de la historia”. La expectativa supera lo deportivo: hoteles completos, comercios en alza y un fuerte movimiento turístico marcarán el pulso del fin de semana.

El organizador del evento, Daniel Molina, explicó que la elección de Ecuador respondió a una decisión personal de Messi y Mascherano, priorizando países latinos por sobre otras opciones internacionales.

El operativo contará con más de 550 efectivos privados, además de la Policía Nacional, el Ejército y personal de tránsito. También se sumará el esquema de seguridad propio que trae el Inter Miami desde Estados Unidos. “Las medidas de seguridad van a ser al máximo”, aseguró Molina, quien destacó el apoyo del Gobierno, la Alcaldía y todas las autoridades involucradas.

Según estimaciones difundidas, la presencia de Messi y el amistoso internacional generarán un movimiento cercano a los 80 millones de dólares, beneficiando a sectores como el turismo, la hotelería y el comercio en general. El propio Molina reconoció las quejas por los precios y la demanda de entradas, y pidió disculpas por las dificultades para acceder a los tickets.

Más allá del partido, los organizadores prometen un espectáculo especial. “No se imaginan el show que tenemos preparado para la entrega del balón. Será la sorpresa más grande del sábado”, anticipó Molina.