Lionel Messi será preservado y es baja nuevamente en Inter Miami

Javier Mascherano confirmó que Lionel Messi no viajará a Washington y descansará para el clásico frente a Orlando City por la Leagues Cup.

Javier Mascherano, entrenador de Inter Miami, confirmó que Lionel Messi descansará de cara al clásico ante Orlando City y no viajará a Washington para visitar a D.C United, que marcha último en la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS).

Mascherano explicó que su compatriota no estará en la capital del país norteamericano por “la importancia del miércoles”, día en el que recibirá a su principal adversario en busca del pase a la final de la Leagues Cup, la cual el rosarino levantó en 2023.

Messi había sufrido una lesión muscular leve en la pierna derecha el 2 de agosto ante Necaxa, motivo por el cual se perdió los dos compromisos posteriores, pero el sábado pasado disputó 45 minutos en el triunfo por 3-1 ante Los Ángeles Galaxy y marcó un gol y repartió una asistencia. Sin embargo, el Jefecito optó por preservarlo.

Por otro lado, el estratega de Las Garzas elogió a sus futbolistas: "Si hay algo que no podemos recriminarle a este equipo y a los jugadores es la manera en la que llevan compitiendo todo el año".

Luego, explicó que el lateral izquierdo español Jordi Alba, quien sufrió un golpe en su rodilla derecha el miércoles en el triunfo por 2-1 ante Tigres, tiene la zona “bastante inflamada” y no confirmó su presencia en el equipo.

El conjunto de Florida se posiciona quinto en la zona este con 45 puntos y 24 presentaciones. Cincinnati es el líder con 52 unidades, pero con tres jornadas más, motivo por el cual el conjunto rosa les robaría la punta en caso de ganar en cada jornada pendiente.