Colón empató con Newell's de local y no levanta en reserva

En el predio 4 de Junio, la reserva de Colón no estuvo en su mejor tarde y debió conformarse con un 0-0 ante Newell's por la fecha 6 del Clausura Proyección

22 de agosto 2025 · 17:24hs
Prensa Colón

En el predio 4 de Junio, la reserva de Colón volvió a mostrar una versión apagada y terminó empatando 0-0 ante Newell's, por la fecha 6 del Clausura Proyección. Fue un encuentro chato, sin demasiado para destacar, en el que las chances de gol escasearon y ambos equipos se repartieron los puntos casi sin lastimarse.

El Sabalero llegaba golpeado tras haber perdido el clásico en la jornada anterior, pero no logró reaccionar. Con este empate, acumuló su tercer partido consecutivo sin ganar y sigue sin encontrar regularidad en el certamen.

En la tabla de la Zona A, Colón suma apenas seis unidades y quedó ubicado en el puesto 12, lejos de los equipos que marcan protagonismo en el torneo.

Formaciones de Colón y Newell's

Colón: Juan Berassi; Lucas Picech, Junior Flores, Jonás Ravano, Bautista Maillier, Ramiro Soperez, Lionel Jatón, Máximo Jhonston, Brian Peralta, Mateo Lizondo y Nicolás Nagel. DT: Martín Bieler-Fernando Ponce.

Newell's: Francisco Sciarini; Juan Saman, Valentino Torrente, Agustín Melgarejo, Alan Mereles, Lucas Baños, Ignacio Liberato, Facundo Basualdo, Alejo Navarro, Andrew Pereira y Tomás Viola. DT: Lucas Bernardi.

