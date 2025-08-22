Enzo Fernández marcó en la goleada del Chelsea ante el West Ham

Uno Santa Fe | Ovación | Enzo Fernández

El volante argentino Enzo Fernández marcó el tercer gol en la victoria por 5 a 1 ante el equipo londinense por la segunda fecha del torneo inglés.

22 de agosto 2025 · 21:42hs
El Chelsea goleó al West Ham en Londres por 5 a 1 con un tanto del argentino Enzo Fernández, en el marco del inicio de la segunda fecha de la Premier League.

El encuentro arrancó de forma inesperada para los dirigidos por Enzo Maresca, que recibieron un gol tempranero de Lucas Paquetá, pero rápidamente revirtieron la historia. Joao Pedro marcó el empate a los 15 minutos del primer tiempo, Niclas Füllkrug adelantó momentáneamente a los locales -luego fue anulado por el VAR- y luego la reacción de los “Blues” fue aplastante.

El delantero portugués Pedro Neto puso en ventaja a la visita al marcar el 2 a 1 a los 23 minutos de la primera mitad. Aunque el punto de quiebre llegó con la aparición de Fernández, quien conectó un centro de Estevao para firmar el tercer tanto del Chelsea.

Fue un gol clave porque terminó de quebrar a un West Ham que ya no pudo reaccionar y se vio superado en todas las facetas del juego. La joven figura brasileña Estevao y Neto también fueron protagonistas, sumando desequilibrio y asistencias que complicaron constantemente a la defensa rival.

Embed - GOL DE ENZO Y PRIMER TRIUNFO PARA LOS BLUES EN LA PREMIER | West Ham 1-5 Chelsea | RESUMEN

En el complemento, Chelsea amplió la diferencia aprovechando los errores del arquero Mads Hermansen. El cuarto gol llegó de un fallo en la salida tras un córner que le permitió a Moisés Caicedo estirar la ventaja, mientras que Trevoh Chalobah selló la goleada con otro cabezazo.

La victoria se selló por 5 a 1, con un Chelsea sólido, efectivo y con una imagen renovada de cara a lo que viene en la Premier League, donde se ubica en el primer lugar, hasta que se jueguen el resto de los encuentros, con cuatro puntos. Por parte del West Ham, aún no pudo cosechar un triunfo en estos dos partidos y se ubica último en la tabla de posiciones.

