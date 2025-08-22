Uno Santa Fe | Política | Guillermo Francos

Guillermo Francos dijo que no tiene constancia de un "sistema de retornos"

El jefe de Gabinete salió a hablar en nombre del gobierno nacional sobre el escándalo por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad

22 de agosto 2025 · 21:18hs
Guillermo Francos fue el primer funcionario del Gabinete que habló públicamente tras el escándalo por las presuntas coimas.

Guillermo Francos fue el primer funcionario del Gabinete que habló públicamente tras el escándalo por las presuntas coimas.

Luego de los escandalosos audios en los que un funcionario del gobierno nacional expusiera el pedido de coimas a laboratorios y salpicara a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a hablar en nombre del gobierno nacional.

Francos fue el encargado de dar la primera respuesta oficial y aseguró no tener "absolutamente ninguna constancia" de la existencia de un "sistema irregular de retornos".

Según indica el portal Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete dijo que no tiene "ninguna relación" con Spagnuolo pero reconoció que el Presidente sí lo conoce y que "fue abogado del presidente en alguna causa".

Dudas sobre los audios

Por otra parte, Francos le restó importancia a las grabaciones: para el titular del Gabinete, lo que Spagnuolo pudo haber dicho "no tiene ningún valor" para él. Además, puso en duda la autenticidad del material: "No sé si la grabación está editada, cortada".

Luego, derivó la responsabilidad de la investigación al Poder Judicial, al sostener que es un tema que "tiene que dilucidar el fiscal" para "acreditar o desacreditar" los hechos denunciados.

LEER MÁS: Los audios de Spagnuolo sacuden al Gobierno: acusaciones cruzadas y tensiones internas

Las declaraciones de Francos, realizadas a El Observador, constituyen la primera reacción de un alto funcionario del gobierno nacional tras el despido de Spagnuolo y los múltiples allanamientos realizados por orden del juez Sebastián Casanello en la causa que investiga la presunta red de coimas.

Guillermo Francos coimas Karina Milei audios
