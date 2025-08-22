Hay fechas y horarios para los cuartos de final de la Libertadores

La Conmebol confirmó el cronograma de los cuartos de final de la Copa Libertadores, que se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre

El primer duelo será protagonizado por Vélez y Racing, que abrirán la serie el martes 16 en el estadio José Amalfitani desde las 19 horas, mientras que la vuelta se jugará una semana después, el 23, en el estadio Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda), en el mismo horario.

Por su parte, River se medirá ante Palmeiras de Brasil en uno de los cruces más atractivos de la fase. El equipo de Marcelo Gallardo recibirá al conjunto brasileño el miércoles 17 de septiembre a las 21:30 (hora argentina) en el estadio Monumental. Mientras que la revancha será el miércoles 24 de septiembre en São Paulo, también a las 21:30 (hora argentina).

Por el lado de Estudiantes de La Plata, se enfrentará a Flamengo de Brasil, donde la ida será el jueves 18 en Río de Janeiro, a las 21:30 (hora argentina) y la vuelta se disputará el jueves 25 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

El duelo restante será el que protagonizarán Liga de Quito y São Paulo, donde el partido de ida será el jueves 18 de septiembre en Ecuador, desde las 19 (hora argentina), mientras que la definición tendrá lugar en Brasil el jueves 25 a la misma hora.

Los cuartos de final de la Libertadores