La reserva de Unión perdió con Huracán en Santa Fe y desaprovechó la chance de ser líder

En La Tatenguita, la reserva de Unión cayó 2-0 ante Huracán por la fecha 6 del Clausura Proyección y bajó al quinto puesto de la zona A

La reserva de Unión no pudo aprovechar este viernes por la tarde la gran oportunidad de trepar a la cima de la Zona A del Clausura Proyección y terminó sufriendo un duro revés en La Tatenguita 2-0 frente a Huracán por la fecha 6.

El Rojiblanco llegaba con la posibilidad de ser líder, pero se topó con un Globo efectivo, que se impuso con los tantos de Tahiel Peralta y Tomás Uribe.

Con esta derrota, el conjunto santafesino bajó al quinto lugar, quedándose con 12 puntos, a dos de Barracas Central, que comanda la tabla. Sin embargo, el traspié le permitió a tres rivales superarlo en la clasificación, perdiendo terreno en una zona que se mantiene sumamente pareja y competitiva.

Formaciones de Unión y Huracán

Unión: Agustín Chávez; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar y Santiago Zenclussen; Emiliano Giaccone y Lucas Cacciabué; Misael Aguirre, Santiago Grella y Ricardo Solbes; y Valentín Cerrudo. DT: Nicolás Vazzoler.

Huracán: Alexis Martínez; Ignacio Campo, Santino Bima, Máximo Palazzo y Santiago Rodríguez; Milton Ríos, Santino Raynelli, Facundo Kalinger y Thiel Peralta; Luca Babino y Thiago Rucci. DT: Mauro Milano.