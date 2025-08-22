Uno Santa Fe | Colón | Colón

Delfino y la situación de Colón: "Es como querer cambiar el motor de un avión andando"

El DT de Estudiantes (RC), con pasado en Santa Fe, Iván Delfino, dejó una reflexión con mucha cautela sobre lo que le pasa a Colón

22 de agosto 2025 · 16:36hs
La realidad de Colón, inmerso en un momento complejo en la Primera Nacional, sigue generando repercusiones. Uno que se refirió al presente fue Iván Delfino, actual DT de Estudiantes de Río Cuarto y quien comenzó la temporada 2024 al frente del Sabalero, aunque fue despedido de manera desprolija tras la derrota ante Mitre en el Brigadier López.

El entrenador, con la experiencia de haber estado dentro del club en este mismo proceso, dejó una reflexión sobre los continuos cambios de rumbo en la institución, en charla con el programa de ascenso El sueño del Ascenso que va por AM 610.

La visión de Iván Delfino sobre este Colón

“Es difícil opinar desde afuera sin saber el día a día. Cuando se ve desde afuera, es como querer cambiar el motor de un avión andando. Es complicado. Ahora pegaron otro volantazo más llevando a un entrenador (Ezequiel Medrán) inteligente. Lo conozco y tengo relación con él”, expuso.

Delfino hizo una reflexión sobre el presente de Colón.

Más allá de su respeto hacia Ezequiel Medrán, flamante DT sabalero, Delfino apuntó a la falta de continuidad como uno de los problemas centrales: “Muchas veces las cosas no salen como uno pretende y se cambia muy rápido de dirección. No lo digo solo por Colón, sino por muchos y cosas de la vida. Cuando estás convencido de un proyecto y lo bancás, es factible que las cosas salgan mejor en lugar de andar cambiando tanto”.

Colón vive horas de incertidumbre, con la necesidad de salir de la mala racha de resultados y sin demasiado margen de error.

Delfino y la situación de Colón: "Es como querer cambiar el motor de un avión andando"

